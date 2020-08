Alphonso Davies debutó con Bayern Munich en 2019 | Fuente: Instagram

Barcelona y Bayern Munich se enfrentarán en uno de los duelos más atractivos de cuartos de final de la Champions League, donde si bien llegan con niveles parejos, los bávaros están entonados desde la reanudación de su actividad en mayo pasado, ganando todos sus compromisos.

Son muchas virtudes las de los alemanes y también figuras a destacar. Una de ellas es Alphonso Davies, el canadiense revelación de la última Bundesliga que ha causado sensación por la banda izquierda. El veloz futbolista, a un día del partido, es duda por una molestia en el aductor. Sin embargo, por nada piensa perderse el juego y es que por primera vez enfrentará a Lionel Messi, el jugador al que siempre admiró.

"De pequeño solía verle todo el tiempo y ahora me enfrento a él. En un partido de fútbol va a ser totalmente diferente. Pero para mí, es solo jugar mi fútbol, no cambiar nada de mi equipo y solo espero hacer lo mejor posible contra él. Sabemos que es un gran jugador, no le vamos a quitar eso, así que lo mejor que puedes hacer es intentarlo, supongo", contó en entrevista para la UEFA.

Davies, que recaló en Bayern Munich en 2019, recordó que mientras era chico seguía a Messi luchando por la ‘Orejona’. Para el viernes será uno de los encargados a seguirle durante el juego.

"Iba a una academia de fútbol, así que cada miércoles o martes en Edmonton y veíamos la Champions en una clase. Todos los futbolistas estaban allí, animando a quien querían que ganase. Fue increíble, y ahora poder jugarla contra uno de mis jugadores favoritos del mundo, es increíble. Sinceramente no tengo palabras, es un sueño hecho realidad", señaló.

Para entender lo que le representa medirse contra el capitán del ‘Barza’, Alphonso reveló una anécdota junto a sus padres.

"Mi madre me llamó estos días y luego mi padre se puso al teléfono y dijo: 'Así que vas a jugar contra tu jugador favorito, ya veo'. Y respondí: 'Sí'. Y entonces ambos empezamos a reírnos por teléfono. Y honestamente no podíamos creerlo, porque sabe que admiraba a Messi cuando era más joven, y ahora jugar contra él, es muy bonito”, dijo,