Lionel Messi y la imagen que dejó frente al Manchester City. | Fuente: AFP | Fotógrafo: FRANCK FIFE

Lionel Messi, el último martes, anotó su primer gol con PSG en el 2-0 sobre Manchester City por la Champions League. Aunque, hubo una imagen del argentino a poco del final del partido que llamó la atención.

Resulta que Lionel Messi hizo la técnica del 'cocodrilo', con la cual un jugador se echa en el césped detrás de la barrera para evitar un gol de tiro libre. La instantánea de 'Leo' dio la vuelta al mundo y generó hasta memes, pero hubo a algunos que no les gustó para nada.

"Es una falta de respeto. No podíamos creerlo. Es uno de los mejores de la historia, sino el mejor. No puedes ser irrespetuoso y eso no debió suceder. Si yo estuviera en el campo le diría 'tranquilo, yo me tiro'. No es algo que haga Messi", sostuvo Rio Ferdinand en BT Sport.

Messi dio que hablar más alla de su gol en PSG

Así fue la acción del 'cocodrilo' de Lionel Messi contra el City. | Fuente: ESPN

En la transmisión del partido se pudo ver que quién le pidió al '30' parisino que se lance al césped fue Marquinhos, capitán del conjunto que dirige Mauricio Pochettino.

"No soy de celebrar goles, los vivo internamente, pero este de Messi lo grité. Son muchos años mirando marcar goles a Messi, siempre en el lado de enfrente, pero el primero de mi lado, tenía que celebrarlo", dijo el DT tras imponerse al conjunto de Pep Guardiola.



Pochettino insistió en que Lionel Messi necesita algo más de tiempo para encontrar su mejor versión en el PSG. "Es la primera vez que cambia de equipo. Siente cosas diferentes, emociones nuevas", comentó.



El técnico dijo estar "contento con la victoria" aunque reconoció que le hubiera gustado tener más el balón, tras un duelo en el que el dominio fue abrumador del rival.

"Nos gusta tener el balón, pero el City lleva años bajo la mano de Pep, cada año mejorando al equipo. En eso estoy insatisfecho porque me gusta tener más el balón, pero cuando estás en construcción, nos estamos construyendo, es importante también ganar de esta forma", afirmó.

NUESTROS PODCAST

¿La vacuna de Pfizer es segura para menores entre 5 y 11 años?

En un comunicado de prensa, la farmacéutica Pfizer/BioNTech anunció que su vacuna funciona en menores entre 5 y 11 años. ¿Qué se sabe sobre esta vacuna para este grupo etario? ¿Qué dice la comunidad científica al respecto? El Dr. Elmer Huerta nos explica todos los detalles.