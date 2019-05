Lionel Messi marcó un doblete ante Liverpool | Fuente: AFP | Fotógrafo: JAVIER SORIANO

Todos - o casi todos- nos quedamos con la imagen del magistral gol de tiro libre que marcó Lionel Messi en el partido entre Barcelona y Liverpool por la Champions League. Un hincha inglés considera que el crack argentino cometió una falta previo a su anotación.

Por eso lanzó Callum Brydges, a través de Change.org, una campaña para recolectar firmas y solicitar que sancionen a la estrella del Barcelona. "Haz que Messi sea sancionado por golpear claramente a Fabinho en la cabeza. Messi saca un tiro por golpear a Fabinho en la cabeza y marca. Creo que la UEFA debe verlo", indicó

El pedido tenía hasta las 8:00 de la noche (hora peruana) alrededor de 1944 firmas.



¿Hay falta o no? Es cierto, se ve en la jugada a Fabinho cuando se cruza con Messi, quien levanta el brazo izquierdo. El rival se toca la cabeza. El juez no cobra falta. Pero es mejor que vean el video y saquen sus conclusiones. ¿Merece o no castigo Lionel?





Piden sancionen a Lionel Messi | Fuente: Change.org

Aquí te dejamos el golazo de Lionel Messi ante Liverpool