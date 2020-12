Lionel Messi y Ronald Koeman. | Fuente: AFP

El entrenador del Barcelona, Ronald Koeman, señaló en la antesala del duelo ante el Cádiz que "algunos comentarios desde dentro del club no nos ayudan" después de que el presidente de la Comisión Gestora, Carles Tusquets, dijera que desde el punto de vista económico él habría vendido a Lionel Messi en el verano europeo.



"Es su opinión personal, y la respeto como cualquier opinión, pero Messi tiene un año más de contrato y es él quien debe elegir su futuro", añadió en este sentido.



El técnico holandés explicó que "los comentarios de fuera" no le interesan, sino "los de dentro del club, que no nos ayudan para tener la tranquilidad para ganar los partidos". "No podemos controlar los de fuera, pero los de dentro es diferente", insistió.



Preguntado por el posible retorno de Neymar al Barza, Koeman dijo que el Barcelona siempre tiene que intentar tener los mejores jugadores. "Como entrenador, como jugador y como culer quieres tener los mejores jugadores del mundo y si acaban todos en el equipo mejor todavía", indicó.



Y respecto al posible fichaje de un central como Éric García (Manchester City) en el próximo mercado invierno el entrenador del Barcelona opinó que "aún es temprano para hablar sobre ello".