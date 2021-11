Liverpool vs Porto por la Champions League | Fuente: @AFP

Liverpool, que ya tiene asegurado el primer puesto de la llave merced a su camino inmaculado, con cuatro victorias en cuatro fechas, se enfrentará a Porto, que busca clasificar a la siguiente etapa de la Champions League.

El equipo de Jürgen Klopp, viene de ganar al Atlético de Madrid por 2-0 en la jornada anterior, resultado que lo posicionó como el único líder del grupo B con 12 unidades. Este resultado le permitió clasificar a los octavos de final de la Champions League.

Porto, llega a Inglaterra tras igualar 1-1 con el Milan, está en el segundo lugar con 5 puntos. Por lo que es consciente de lo mucho se juega ante el Liverpool. Sí logra ganar de visita ante a los ‘reds', dependerá de sí mismo y llegaría a la última jornada de la fase de grupos afianzado en el segundo lugar.

Sin embargo, en el caso de no ganar en Anfield, Porto dependerá del resultado del Atlético de Madrid, que se encuentra detrás con un punto menos, para ver si siguen o no en la segunda plaza. Por lo contrario, se jugarán una "final" adelantada ante los rojiblancos, dado a que es su próximo rival en la última jornada. Ganando al elenco que dirige el 'cholo' Simeone en Do Drogao, los 'diablos azules' estarán en la siguiente ronda del certamen.

¿Cuándo y a qué hora juega Liverpool vs Porto?

Liverpool vs Porto chocarán en duelo vibrante el miércoles, 24 de noviembre. La contienda entre ambas escuadras está pactada a las 3:00 p.m. (hora peruana) y tendrá lugar en el estadio de Anfield.

¿Dónde y cómo ver EN VIVO el Liverpool vs Porto?

El partido EN DIRECTO será transmitido por ESPN, Star+. Sigue el minuto a minuto en la página web de RPP.pe

Liverpool vs Porto: horarios del partido en el mundo

Perú: 3:00 p.m.

Colombia: 3:00 p.m.

Ecuador: 3:00 p.m.

Venezuela: 4:00 p.m.

Bolivia: 4:00 p.m.

Argentina: 5:00 p.m.

Chile: 5:00 p.m.

Uruguay: 5:00 p.m.

Paraguay: 5:00 p.m.

España: 9:00 p.m.









Liverpool vs Porto: equipos probables.

Liverpool:Alisson; Williams, Konate, Matip, Tsimikas; Oxlade-Chamberlain, Henderson, Thiago; Salah, Origi y Minamino

Porto:Marchesin; Corona, Pepe, Mbemba, Sanusi; Otavio, Uribe, Oliveira, Diaz; Taremi y Evanilson

