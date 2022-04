Jugadores del Atlético y Manchester City casi se agarran a golpes. | Fuente: Movistar

Todo mal. Efectivos de la Policía Nacional española intervinieron en el túnel de vestuarios del Wanda Metropolitano para separar a jugadores y miembros del Atlético de Madrid y Manchester City por un enfrentamiento que mantenían al término del partido de vuelta de los cuartos de final de la Champions League.

En un primer momento, Sime Vrsaljko, lateral del Atlético de Madrid, discute desde lejos con Kyle Walker, futbolista del Manchester City y al que lanza un objeto no identificado desde la distancia. En tanto, miembros de ambos conjuntos contienen a los dos jugadores.



Después, la escena continúa en el camino hacia los vestuarios, donde la Policía separa un tumulto de personas de ambos equipos, aunque la mayoría de los jugadores del Atlético estaban sobre el terreno de juego, también Diego Simeone, agradeciendo a la afición su apoyo durante el encuentro.



Pelea en el Atlético de Madrid contra Manchester City por la Champions League

Así fue la bronca en vestuarios del Atlético de Madrid. | Fuente: Movistar

"No lo vi. Me quedé con los futbolistas aplaudiendo a la gente, recibiendo el apoyo del público, saludando a los chicos en el campo y cuando subí la escalera no había nadie", explicó el entrenador colchonero después en rueda de prensa.

Aymeric Laporte, defensa 'ciudadano' dijo que sus rivales "han entrado en peleas absurdas", apuntó que se genera "un follón por muy poca cosa" y consideró que ha "perjudicado más a ellos" que a su equipo.



"Muy contentos de pasar a la siguiente ronda. Sabíamos que iba a ser un partido difícil. Lo ha sido. Estamos contentos. Ahora toca pensar en lo que nos viene. No sé si hemos perdido el tiempo nosotros o ellos al final, porque han entrado en peleas absurdas, pero no voy a entrar en más detalle. No hemos generado todo nosotros. Esto es fútbol. Ya sabemos cómo son y cuando lo han hecho ellos no se han quejado los otros equipos", dijo el jugador del Manchester City a Movistar.



También, el internacional con la Selección de Francia habló de la tangana en los últimos minutos frente al Atlético de Madrid.

"Es verdad que siempre es feo encontrarse con este tipo de jugadas, donde acabas en tangana. Es superficial. Se genera mucho follón por muy poca cosa. Les ha perjudicado más a ellos que nosotros. Al final, si entran al trapo es lo que hay", añadió. (AFP/EFE)

