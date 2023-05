Manchester City aplastó al Madrid: las claves de la goleada 'ciudadana' y pase a la final de Champions

La alegría es 'ciudadana'. Los bares en la ciudad de Mánchester, este miércoles, tendrán una de las mejores ganancias del año por lo hecho de parte del Manchester City de Pep Guardiola en las semifinales de la Champions League.

Y es que el elenco del Manchester City, tras el 1-1 de la ida frente al Real Madrid, recibió a los merengues en el Etihad Stadium y fue una verdadera 'máquina' con un contundente 4-0. En el Santiago Bernabéu no se la pusieron nada fácil e, incluso, el equipo de Carlo Ancelotti tuvo chances para llevarse la victoria en dicha ocasión.

Sin embargo, una semana después, se vio que el City de Guardiola está a un nivel superlativo para ganar la presente edición de la Champions. No dejó jugar al vigente campeón en su estadio y le ganó en todas sus líneas, asfixiando al vigente monarca de la Copa del Rey. Un monólogo.

¿Qué fue determinante para que los británicos le metan cuatro goles a la 'Casa Blanca'? ¿Es el favorito para llevarse la 'Orejona' ante el Inter de Milán en Estambul el 10 de junio?

Manchester City: línea por línea, el mejor

Desde el primer minuto salieron a 'comerse' al Madrid. Como si se tratase del otro lado de la moneda de lo vivido en el Bernabéu, el vigente campeón de la Premier League no dejó respirar a los merengues, quienes cada vez que podían recuperar la pelota la perdían casi de inmediato. En el primer tiempo no podían hilar ni cuatro pases seguidos y ante la presión venía el despeje de la defensa, la cual no encontraba a Vinícius Junior o Karim Benzema arriba.

Por momentos, hasta parecía que los 'citizens' jugaban con un futbolista más en el terreno de juego: llegaban más rápido a las acciones divididas y siempre buscaban ganar las espaldas de David Alaba y Éder Militao, centrales en la primera parte en la visita.

El doblete del portugués Bernardo Silva ante el Madrid. | Fuente: ESPN

La volante del Real Madrid totalmente desaparecida

Que el Madrid hizo absolutamente nada es más que claro. Lo que más llamó la atención fue que su tridente en el mediocampo, con Luka Modric, Toni Kroos y el uruguayo Federico Valverde, estuvo completamente en otra. Corrían detrás del esférico. Las estadísticas dictan que, por ejemplo, los de la capital española perdieron 53 balones por pases errados y que, además, solo tuvieron el 39 % del tiempo con la pelota a sus pies (sufrió 13 remates en contra en la primera parte y solo tuvo uno a favor).

No todo quedó allí porque en la delantera también estuvieron en debe frente al Manchester City. 'Vini' no se fue ni una sola vez de Kyle Walker, a quien dejó en evidencia en la ida, Karim Benzema tuvo su peor partido de la temporada y Rodrygo, al menos en esta jornada, no estuvo a la altura. Únicamente se rescata a Thibaut Courtois, quien tuvo atajadas claves y evitó que la diferencia sea de escándalo.

¿Fin de ciclo? Lo mismo se comentó en 2020 cuando justamente fue eliminado en octavos por el que lo goleó este jueves. Al parecer llega Jude Bellingham, figura del Borussia Dortmund, pero no basta. Los contratos de Modric (37), Kroos (33) y Benzema (35, cumple 36 en diciembre) acaban a fines de junio. ¿Continuarán? Solo lo sabe el presidente Florentino Pérez y Carlo Ancelotti. El equipo pide, en ciertos sectores, una renovación.

El Manchester City, ultra favorito para la final

No solo por el sistema y tipo de juego, sino también nombre por nombre el equipo de Pep Guardiola se encamina a lograr su primera Champions League de la historia. Tanto en portería, defensa, volante y ataque, los ingleses -en el papel- deberían llevarse el título de campeón europeo de la temporada. Figuras como Haaland, Bernardo Silva -el mejor contra los merengues con un doblete-, De Bruyne, Stones, Grealish y Rúben Dias son tan solo algunos.

El Atatürk Olimpic Stadium será testigo, en junio, de un duelo que pinta a ser como David y Goliat. Si aplastó al Madrid, ¿por qué el City no lo haría lo mismo con los 'neroazzurros'? Su primera Copa de Europa está más cerca que nunca.

