Pep Guardiola confirmó discusión con Kevin de Bruyne: "No es la primera vez"

Pep Guardiola, entrenador del Manchester City, afirmó que eliminar al Real Madrid en la Champions League les ha dado un impulso de confianza y que ahora viene la parte más difícil de la temporada.



"Estamos encantados con jugar la final de la Champions, pero esto no para. Ahora viene lo más difícil. Los tenistas, por ejemplo, dicen que lo más difícil de ganar Wimbledon es el último saque. El domingo, está en nuestras manos ganar la liga", dijo Guardiola, que puede ganar este fin de semana su quinta Premier League en Inglaterra.

"Tenemos que aprovechar esta oportunidad", añadió el español, que fue preguntado sobre si se esperaba tales éxitos cuando firmó con los ingleses en 2016.



Además, Guardiola confirmó la discusión con el belga Kevin de Bruyne durante el partido de vuelta contra el Real Madrid en el Etihad Stadium.

Guardiola y Kevin de Bruyne

"Me encanta la acción con Kevin, nos chillamos el uno al otro. Me gusta. A veces todo es un poco soso, me gusta esta energía. No es la primera vez, no lo ven, pero me chilla también en los entrenamientos. Es lo que necesitamos. Luego se convierte en el mejor", señaló en conferencia de prensa.

"Gündogan perdió la pelota, Kevin también, no necesitábamos eso durante el partido. En el descanso hablé sobre controlar el partido, hacerles correr. Pero no lo hicimos. Kevin siguió tranquilo y dio una asistencia increíble. Estas cosas deben pasar para ser más competitivos", agregó.

Manchester City en la final

El Manchester City jugará la final de la Champions tras golear 4-0 al Real Madrid en la vuelta de las semifinales del torneo continental, impulsado por el doblete de Bernardo Silva.

Dos años después de perder frente al Chelsea, los goles del portugués (23, 37), de Julián Álvarez (90+1) y el tanto en propia puerta de Militao (76) devuelven a los 'Citizens' a una final de Champions, donde se medirá al Inter de Milán, que eliminó al AC Milan.

Los hombres de Pep Guardiola viajarán el próximo 10 de junio a Estambul para tratar de alcanzar la primera 'Orejona' de su historia, tras dejar al margen al vigente campeón de la competición.

El City, que en la ida había empatado 1-1 en el Santiago Bernabéu la pasada semana, controló el encuentro en su feudo frente a un Real Madrid, desaparecido en la primera parte y que sólo despertó tímidamente tras el descanso.

