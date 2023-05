Sergio Agüero cuestiona decisión de Guardiola: "No entiendo por qué no ponen a Julián Álvarez"

Manchester City rescató un importante empate 1-1 ante el Real Madrid en el Estadio Santiago Bernabéu por la ida de las semifinales de la Champions League. En este partido, Vinicius Junior abrió el marcador para el local, mientras que los 'citizens' igualaron las acciones a través de Kevin de Bruyne.

Pep Guardiola no realizó cambios durante todo el partido. Esta apuesta llamó la atención. Es más, el exfutbolista argentino Sergio Agüero cuestionó su decisión en el evento en vivo que hizo Star+, ya que no entiende por qué no jugó Julián Álvarez ante el Real Madrid.

"Por cómo está el partido, con el Manchester City más replegado y cerca de Ederson, quizás Julián te da más alternativas para responder en campo abierto", agregó el 'Kun'.

Sin embargo, Agüero indicó que "Pep no se casa con nadie" y que él finalmente decide por el bienestar del City.

Finalmente, dijo "que al final, pondría a Julián casi todos los partidos porque lo necesito activo. Que esté todo el tiempo ahí en cuanto lo necesite", culminó.

Julián Álvarez en Manchester City

La 'Araña' Álvarez es el suplente de Erling Haaland, que atraviesa un gran momento y que rompe récords cada semana. El exjugador de River Plate lleva 8 goles en la Premier League y 2 en la Champions.

Así fue el gol de Kevin de Bruyne. | Fuente: ESPN

Pep Guardiola sobre Haaland

El técnico del Manchester City, Pep Guardiola, se declaró satisfecho con el empate 1-1 contra el Real Madrid en la ida de semifinales de Champions admitiendo que "no era fácil encontrar a Haaland" por la defensa rival.

"Hay que felicitar al equipo porque no era fácil contra este equipo, en este escenario. Empezamos el partido muy bien y cuando estábamos mejor marcaron y cuando fueron mejores que nosotros, marcamos", resumió Guardiola en rueda de prensa.

"Está abierto, jugamos una final en Mánchester con nuestra gente y lo estamos deseando", añadió Guardiola, que elogió el trabajo defensivo de su rival.

"El Madrid ha defendido muy bien", aseguró, añadiendo que "Alaba y Rudiger estaban muy cerca de Erling. No era fácil encontrar los espacios (para el noruego). Intentaremos ajustar algunas cosas para la vuelta para jugar de forma más fluida y con más ritmo", culminó.

