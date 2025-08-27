El único peruano: Marcos López jugará la Champions League con el Copenhague

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Con el peruano Marcos López, Copenhague de Dinamarca logró su cometido. Este miércoles, hizo respetar su localía y venció por 2-0 a Basilea de Suiza. Con ello, selló su pase a la fase de la liga de la UEFA Champions League.

Tras el 1-1 de la ida, el equipo del jugador de la Selección Peruana salió a la cancha con la consigna de obtener el triunfo y fruto de su dominio se hizo del partido, gracias a los goles de Andreas Cornelius (46’) y Youssoufa Moukoko (84’).

López arrancó las acciones y jugó todo el partido como lateral por izquierda. Conformó la zona defensiva de su equipo con Rodrigo Huescas, Gabriel Pereira y Pantelis Hatzidiakos.

El sorteo de la Champions se celebrará este jueves en el Forum Grimaldi de Mónaco con los 36 mejores equipos de Europa tras la clasificación de Qarabag, Brujas, Copenhague y Benfica, los últimos cuatro que han superado la última jornada de la ronda previa.

Los calendarios con las fechas y horarios de los partidos se elaborarán posteriormente y se comunicarán el sábado 30 de agosto, tal y como detalló la UEFA.

Con Copenhague, los equipos clasificados a la Champions 25-26:

-Inglaterra (6): Liverpool, Arsenal, Manchester City, Chelsea, Tottenham, Newcastle

-España (5): Barcelona, Real Madrid, Atlético de Madrid, Athletic Club, Villarreal

-Italia (4): Napoli, Inter, Atalanta, Juventus

-Alemania (4): Bayern München, Bayer Leverkusen, Eintracht Frankfurt, Dortmund

-Francia (3): Paris Saint-Germain, Marseille, Monaco

-Países Bajos (2): PSV, Ajax

-Portugal (2): Sporting de Lisboa, Benfica

-Bélgica (2): Union Saint-Gilloise, Club Brujas

-Turquía (1): Galatasaray

-República Checa (1): Slavia Praga

-Grecia (1): Olympiacos

-Noruega (1): Bodø/Glimt

-Kazajistán (1): Kairat Almaty

-Chipre (1): Pafos

-Azerbaiyán (1): Qarabag

-Dinamarca (1): Copenhague.