Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Reproduciendo
RPP Noticias
Estás escuchando Estás escuchando En vivo En vivo
 
00:00 / 00:00
Lima
89.7 FM /730 AM
Ver programación
Arequipa
102.3 FM / 1170 AM
Ver programación
Chiclayo
96.7 FM / 870 AM
Ver programación
Huancayo
97.3 FM / 1140 AM
Ver programación
Trujillo
90.9 FM / 790 AM
Ver programación
Piura
103.3 FM / 920 AM
Ver programación
Cusco
93.3 FM
Ver programación
Cajamarca
100.7 FM / 1130 AM
Ver programación
La información más relevante de la actualidad al momento
Actualizado hace 0 minutos
El poder en tus manos
El poder en tus manos
EP211 | INFORMES | Elecciones 2026: el Senado será la verdadera batalla del poder político
EP 211 • 03:46
RPP Data
RPP Data
Cáncer infantil: equipo especializado ausente en el INEN hasta 2026
EP 288 • 03:44
Reflexiones del evangelio
Reflexiones del evangelio
Miércoles 27 de agosto | (Santa Mónica) - "Ustedes por fuera parecen justos delante de los hombres, pero por dentro están llenos de hipocresía e iniquidad"
EP 1060 • 12:11

El único peruano: Marcos López jugará la Champions League con el Copenhague

Marcos López jugará Champions League 2025-26.
Marcos López jugará Champions League 2025-26. | Fuente: FC Copenhague
José Luis Blanco Pagán

por José Luis Blanco Pagán

·

El futbolista peruano Marcos López jugó de titular en la victoria de Copenhague ante Basel de cara al pase a la Champions League.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Con el peruano Marcos López, Copenhague de Dinamarca logró su cometido. Este miércoles, hizo respetar su localía y venció por 2-0 a Basilea de Suiza. Con ello, selló su pase a la fase de la liga de la UEFA Champions League.

Tras el 1-1 de la ida, el equipo del jugador de la Selección Peruana salió a la cancha con la consigna de obtener el triunfo y fruto de su dominio se hizo del partido, gracias a los goles de Andreas Cornelius (46’) y Youssoufa Moukoko (84’).

López arrancó las acciones y jugó todo el partido como lateral por izquierda. Conformó la zona defensiva de su equipo con Rodrigo Huescas, Gabriel Pereira y Pantelis Hatzidiakos.

El sorteo de la Champions se celebrará este jueves en el Forum Grimaldi de Mónaco con los 36 mejores equipos de Europa tras la clasificación de Qarabag, Brujas, Copenhague y Benfica, los últimos cuatro que han superado la última jornada de la ronda previa.

Los calendarios con las fechas y horarios de los partidos se elaborarán posteriormente y se comunicarán el sábado 30 de agosto, tal y como detalló la UEFA.

Con Copenhague, los equipos clasificados a la Champions 25-26:

-Inglaterra (6): Liverpool, Arsenal, Manchester City, Chelsea, Tottenham, Newcastle

-España (5): Barcelona, Real Madrid, Atlético de Madrid, Athletic Club, Villarreal

-Italia (4): Napoli, Inter, Atalanta, Juventus

-Alemania (4): Bayern München, Bayer Leverkusen, Eintracht Frankfurt, Dortmund

-Francia (3): Paris Saint-Germain, Marseille, Monaco

-Países Bajos (2): PSV, Ajax

-Portugal (2): Sporting de Lisboa, Benfica

-Bélgica (2): Union Saint-Gilloise, Club Brujas

-Turquía (1): Galatasaray

-República Checa (1): Slavia Praga

-Grecia (1): Olympiacos

-Noruega (1): Bodø/Glimt

-Kazajistán (1): Kairat Almaty

-Chipre (1): Pafos

-Azerbaiyán (1): Qarabag

-Dinamarca (1): Copenhague.

Te recomendamos

Video recomendado

Tags
Marcos López Copenhague Champions League

Más sobre Champions League

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido promocionado

Taboola
SIGUIENTE NOTA