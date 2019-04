scsdsc | Fuente: EFE | Fotógrafo: ALESSANDRO DI MARCO

Massimiliano Allegri, técnico de Juventus Turín, declaró este lunes que "afortunadamente" su equipo puede cuenta con un jugador como el portugués Cristiano Ronaldo, de cara a lo que será el encuentro por cuartos de final de la Champions League contra Ajax.



Allegri consideró que Cristiano sabe lucirse en los partidos de alta tensión y que se encuentra "mejor" físicamente con respecto a la ida, en la que firmó el gol del Juventus para el 1-1 final, durante la rueda de prensa previa al encuentro de Turín.



"Está mejor físicamente, eso es seguro. Cristiano tiene una calidad extraordinaria, que crece cuando llega el momento del partido", afirmó sobre el astro luso, autor de cinco goles en esta Champions League.



"No tengo la bola de cristal. Puedo decir que habría sido raro si el Juventus salía de la 'Champions' con un solo gol marcado por Cristiano. De hecho metió tres al Atlético y uno al Ajax. Afortunadamente tenemos a Cristiano". agregó Allegri.



Por lo referido al encuentro de este martes, Allegri confirmó las bajas de Giorgio Chiellini y del croata Mario Mandzukic, pero no dio pistas sobre quién sustituirá al delantero: "Mañana pueden jugar Moise Kean, Paulo Dybala, o ninguno de los dos".



Respecto al resultado en el partido de ida (1-1), consideró que "no cuenta nada": "Veo un partido en el que nos medimos con un equipo distinto al Atlético. Mañana el resultado de la ida no cuenta nada, es un partido en el que, eso sí, tenemos que jugar con la misma intensidad con la que competimos con el Atlético".



El cotejo entre Juventus y Ajax se jugará este martes 16 a las 14:00 (hora peruana) en el estadio de Juventus. (EFE)