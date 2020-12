Pierre Webo, asistente de Istambul. | Fuente: EFE

Pierre Webo, que sufrió un comentario racista del árbitro rumano Sebastián Coltescu, podrá estar presente en el reinicio del partido ante PSG vs. Istambul BB que será este miércoles en el Parque de los Prínicipes.

La UEFA ha decidio suspender la tarjeta roja a Webo luego del escándalo provocado durante el partido de la Champions League. A su vez, informó que designó un inspector para llevar a cabo una investigación disciplinaria sobre el incidente.

Webo, exjugador del Nacional de Montevideo, Osasuna, Mallorca y Leganés, se quejó ostensiblemente del uso de la palabra 'negro', pero el árbitro principal no le hizo caso y le mostró la tarjeta roja.



Coltescu rompió su silencio y se defendió en el medio rumano Pro Sport. "Solo trato de ser bueno. No voy a leer ningún sitio de prensa estos días. ¡Cualquiera que me conozca sabe que no soy racista! Al menos, eso espero", señaló.

Coltescu, ingeniero de profesión, nació hace 43 años en Craiova (Rumania) y tuvo un paso fugaz como futbolista profesional en el Electroputere, de la Segunda División.