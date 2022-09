Carlo Ancelotti | Fuente: AFP

Este miércoles Real Madrid venció por 2-0 a RB Leipzig con goles de Federico Valverde y Marco Asensio por la jornada 2 de la Champions League y, tras el encuentro, Carlo Ancelotti, entrenador italiano de la 'Casa Blanca', se refirió a este importante encuentro disputado en el estadio Santiago Bernabéu.

"No ha sido un partido fantástico, hemos sufrido en la primera parte. Lo más importante era evitar contras porque esa es su gran calidad, por eso no hemos presionado y hemos intentado controlar para apretar en la segunda parte", sostuvo Ancelotti en conferencia de prensa.

Luego, Ancelotti agregó: "La vigilancia defensiva era clave y solo nos han cogido dos veces la espalda. La clave era evitar riesgos y a los jugadores les he dicho que había que jugar de manera inteligente para ganar de la manera más sencilla".

Sobre sus expectativas para la siguiente fase de la Champions League: "La clasificación está bien encarrilada con estas dos victorias. Aprovecharemos el parón para recuperar energía. Hoy hemos cumplido, hemos jugado contra un equipo muy peligroso y no queríamos tomar riesgos".

En tanto a Federico Valverde, Ancelotti agregó: "Para saber si es el mejor del mundo en su posición hay que esperar. Tiene mucha calidad, no es solo el dinamismo y la energía. Hoy ha vuelto a marcar con la izquierda, nunca le he visto tirar con la zurda. Lo raro es que solo marcase un gol la temporada pasada. Si no hago que marque diez goles por temporada, rompo mi carnet de entrenador".

Por último, elogió a Marco Asensio: "Asensio necesitaba este gol. Estoy contento por él, le he felicitado. No ha tenido minutos y hoy ha cumplido. Siempre ha entrenado bien, focalizado y ese enfado le ha venido muy bien. Tenía dudas sobre si quedarse o irse, se ha quedado y estamos todos muy contentos".