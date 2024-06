Carlo Ancelotti repite su foto histórica tras ganar con Real Madrid la Champions League 2024

La celebración de la decimoquinta quedará para la historia por ser una de las que más afición congregó en Cibeles. Miles de personas abarrotaron las calles que desembocan en la fuente donde históricamente el Real Madrid celebra sus títulos.



Decorado el autobús con la leyenda "Champion15", con la n convirtiéndose en un 1 para dar forma al 15 en referencia al número de Copa de Europa que el Real Madrid conquistó en Wembley.



Los cánticos, los bailes y las bromas se sucedieron, repitiendo imágenes que ya son icónicas de las celebraciones madridistas. La tercera ocasión que Carlo Ancelotti, que bailó con la gorra colocada para atrás y lentes de sol con sus jugadores, realizase la foto fumando un puro y posando con Éder Militao, David Alaba, Vinicius Junior, Rodrygo y Eduardo Camavinga. Los mismos jugadores con los que dio rienda suelta a sus bailes.

Ancelotti y su momento con Arda Güler

Otro gesto lo protagonizó Ancelotti cuando dio paso al que menos esperaban. "He fumado el puro, he cantado, he bailado con Eduardo (Camavinga), ahora quiero una cosa, les presento un chico muy interesante.... Arda, es muy tímido", dijo dando paso a Güler.



Los jugadores cumplieron su promesa de volver con la decimoquinta realizada en la fiesta por LaLiga y se marcharon en un trenecito bailando al ritmo de Eduardo Camavinga.