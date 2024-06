"Se fue mi mejor amigo": vocalista de Reik se quiebra al comunicar la muerte de su perro

En el reciente concierto de Reik, el vocalista del trío mexicano Jesús Navarro no pudo evitar quebrarse al despedirse de su perro Bowie, quien murió hace unos días. Como dijo en sus redes sociales, el artista lo adoptó y confesó que era "el mejor amigo".

En medio de su presentación, el intérprete se emocionó hasta las lágrimas tras dedicarle una canción: "Contarles a los que no me siguen en Instagram, hace un par de días se me fue mi perrito, mi mejor amigo de la vida, entonces quiero decirles a todos ustedes que esta noche voy a estar cantando para él".

Tras sus palabras, Jesús Navarro comenzó a llorar y en la pantalla se leía "Bowie: 2012-2024" mientras sonaba de fondo You are my sunshine. Los fanáticos de Reik se conmovieron con él y le enviaron mensajes de aliento por su pérdida.

¿Cómo murió Bowie, el perrito de Jesús Navarro?

El cantante mexicano Jesús Navarro compartía varias fotos de su mascota en sus redes sociales; hasta el fotógrafo profesional Adel Buzali le tomó algunas imágenes en estudio.

El cantante aún no da detalles de cómo falleció su mascota, sin embargo, hace un mes reveló que Bowie estuvo grave de salud.

"Hace más o menos un mes mi ratón (como le decía de cariño) casi abandona este plano. Sentí la peor mezcla de terror y tristeza que tengo en memoria. Por muchos años Bowie ha sido mi hogar. Cambiamos de casas, de ciudades, de países, de amigos… pero el ratón y yo estamos juntos siempre. Creo desde el fondo de mi corazón que Bowie estaba cansado y listo para irse, pero me vio tan hecho m*** que hizo un esfuerzo por recuperarse y darme tiempo para acostumbrarme a la idea de que -tarde o temprano- me tocará vivir sin él", escribió en Instagram.

Jesús Navarro se quebró al comunicar el fallecimiento de su perro Bowie. | Fuente: Tiktok

Reik cumplió 20 años de carrera artística

Con 20 años de carrera musical, Reik se ha consolidado como uno de los grupos de balada más exitoso en la industria junto a Río Roma y Sin Bandera.

Julio Mejía, Jesús Navarro y Gilberto "Bibi" Marín visitaron RPP donde se mostraron felices seguir vigentes. “Somos unos veteranos de la música del género que hacemos”, dijo el vocalista en el programa Así Somos que va de lunes a viernes de 10 p.m. a 12 a.m. (medianoche).

“Muchos colegas con los que empezamos a trabajar han desaparecido, se dedican a otra cosa, por eso es un gusto poder seguir haciendo música, nos sentimos agradecido y contentos de seguir aquí”, agregó.

En 20 años, Reik sigue cantándole al amor y al desamor. La razón por la que tomaron ese camino porque “es lo que sentimos”. “Nos encanta cantar de amor, de desamor, tratar de darle la vuelta a diferentes temas. La experiencia y los temas que vamos viviendo no es lo mismo como cuando teníamos 16 años en el primer disco que ahorita ya, 20 años después”, mencionó Julio.

¿Qué significa el amor? Para los integrantes, esta palabra tiene un gran significado, pero de alguna manera “es complicado”. “El amor lo es todo. El amor tiene mucho que ver con el estar a gusto, realizado, en paz, conforme con lo que tienes, amando, ya sea tu trabajo, tu familia, tu pareja o tu vida en general”.

