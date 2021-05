Eden Hazard en la mira de la prensa española. | Fuente: El Chiringuito

Pese a disculparse de la afición de Real Madrid, Eden Hazard continúa en la mira de la prensa española por reírse con sus excompañeros de Chelsea después de la eliminación del cuadro merengue en la Champions League.

El conductor del programa el Chiringuito de Jugones, Josep Pedrerol, le dedicó una dura editorial a Eden Hazard que ante todos los pronósticos arrancó en la derrota de Real Madrid en Stamford Bridge.

"Dos años lleva tomándole el pelo al Real Madrid. Dos años pasados de kilos sin irse de nadie, Real Madrid pagó 100 millones de euros por él", señaló el conocido presentador de TV sobre el delantero belga de 30 años.

"Lo acaban de echar y es ¿posible qué algo te haga gracia? Después que Zidane te dio la oportunidad de jugar, que no te le mereces, de jugar desde el inicio. ¡Que no te la mereces! Te ries de todos", agregó.



Asimismo, Josep Pedrerol aseguró que el 'Duque' debe irse ya del Real Madrid. "Qué falta haces Mbappé, además de la llegada de Alaba. Hay que hacer varios cambios en el equipo, pero lo de Hazard es muy grave. Hazard no puede seguir ni un segundo más en el Real Madrid", culminó.

Hazard llegó a la 'Casa Blanca' en junio del 2019, pero no ha logrado rendir con las expectativas. Entre lesiones y bajo rendimiento, ha jugado pocos partidos y solo anotó tres goles en LaLiga y uno en la Champions.

Eden Hazard ante el Chelsea. | Fuente: AFP

"No era mi intención ofender a la afición del Madrid"

Real Madrid cayó por 2-0 ante Chelsea FC por la semifinal de la Champions League y, pese al mal momento de la 'Casa Blanca', Eden Hazard fue captado luego del encuentro riéndose y bromeando con jugadores del equipo inglés.

Es por eso que, este jueves, el delantero de la 'Casa Blanca' que no tuvo minutos en el encuentro, ofreció disculpas para todos los hinchas del club madrileño que se sintieron ofendidos con esta cuestionable actuación.

“Lo siento. He leído muchas opiniones hoy sobre mí y no era mi intención ofender a la afición del Madrid”, escribió a través de sus redes sociales. Luego agregó. "Siempre ha sido mi sueño jugar con el Madrid y vine a ganar. La temporada no ha terminado y juntos lucharemos en la batalla por la Liga. ¡Hala Madrid!”.





