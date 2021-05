Eden Hazard | Fuente: AFP

El último miércoles Real Madrid cayó por 2-0 ante Chelsea FC por la semifinal de la Champions League y, pese al mal momento de la 'Casa Blanca', Eden Hazard fue captado luego del encuentro riéndose y bromeando con jugadores del equipo inglés.

Es por eso que, este jueves, el delantero de la 'Casa Blanca' que no tuvo minutos en el encuentro, ofreció disculpas para todos los hinchas del club madrileño que se sintieron ofendidos con esta cuestionable actuación.

“Lo siento. He leído muchas opiniones hoy sobre mí y no era mi intención ofender a la afición del Madrid”, escribió a través de sus redes sociales. Luego agregó. "Siempre ha sido mi sueño jugar con el Madrid y vine a ganar. La temporada no ha terminado y juntos lucharemos en la batalla por la Liga. ¡Hala Madrid!”.

En los comentarios, muchos hinchas del Real Madrid aceptan sus disculpas, pero varios otros no están de acuerdo con que el jugador continúe siendo parte del club teniendo en cuenta, además, sus constantes lesiones y casi nula participación dentro del esquema de Zinedine Zidane.

Por el momento, Real Madrid todavía continúa en la pelea por LaLiga española donde se mantiene en segundo lugar con 74 puntos, dos menos que Atlético de Madrid y empatado con FC Barcelona.

Disculpas de Eden Hazard | Fuente: Instagram

