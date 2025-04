Otra mala para el Real Madrid: Kylian Mbappé será evaluado para descartar gravedad de su lesión

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Jornada para el olvido en el Real Madrid. El francés Kylian Mbappé será sometido a pruebas médicas después de sufrir un esguince leve en el tobillo derecho tras el encuentro de vuelta de los cuartos de final de la Champions League, que supuso la eliminación del conjunto blanco ante el Arsenal.

El exdelantero del Paris Saint Germain se marchó del terreno de juego del partido disputado en el estadio Santiago Bernabéu en el minuto 75, tras sufrir un esguince en una acción en la que se le dobló la articulación en un duelo con el inglés Declan Rice.

Mbappé, preocupación en Madrid

Kylian Mbappé, entonces con 1-1 en el marcador y 1-4 global en la eliminatoria, se marchó directamente al vestuario sin poder apoyar con normalidad la pierna derecha.

Dichas dolencias se traducen, en una primera exploración, en un esguince leve en el tobillo derecho. Según medios españoles, su caso no sería grave, aunque será el viernes cuando se le examinará de nuevo para conocer el alcance exacto de las molestias.

Al margen de las dolencias, Mbappé se perderá el próximo partido del Real Madrid, correspondiente a LaLiga, que disputará el domingo ante el Athletic Club, tras su expulsión frente al Alavés.

Por tanto, y según lo que determinen las pruebas médicas, su retorno podría tener lugar el 23 de abril, en la visita liguera del Real Madrid al Getafe o en la final de la Copa del Rey, que el conjunto blanco disputará el sábado 26 de abril ante el Barcelona.

¿Ancelotti se va del Real Madrid?

El italiano Carlo Ancelotti aseguró que no sabe si continuará como entrenador del Real Madrid la próxima temporada y apuntó que el día que acabe su etapa en el club solamente podrá "estar agradecido".

"No puedo hablar de esto ahora. No sé si es mi último partido en la Champions, puede pasar si el club decide cambiar. Puede ser este año o el próximo cuando acabe mi contrato", aseguró en rueda de prensa tras caer ante el Arsenal.

"No hay ningún tipo de problema, el día que acabe aquí solo puedo agradecer al club. Puede ser mañana o en años, lo único que voy a hacer es darle las gracias al club. Si el contrato se acaba o no a mí me da exactamente igual", finalizó Carlo Ancelotti, que ganó la Champions League pasada dirigiendo al Real Madrid.