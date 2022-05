Pep Guardiola, entrenador del City. | Fuente: AFP

Manchester City ganaba hasta el minuto 89 con gol de Riyad Mahrez y ya su entrenador Pep Guardiola celebraba con anticipáción el pase a la final de la Champions League, ya que en la cancha ya no se encontraban algunas de su figuras. Sin embargo, el Real Madrid volvió a realizar una épica hazaña y con goles de Rodrygo (2) y Karim Benzema concretó una remontada histórica.

Al respecto, el exjugador merengue Wesley Sneijder señaló que simpre confió que el Real Madrid claisficaba a la final del 28 de mayo en París. "Todos sabemos que el Real es un equipo que puede conseguirlo y darle la vuelta", dijo en el estudio de RTL 7.

"Después del 0-1 del City, ya no creía en eso. Pero enviaron una señal de que no se daban por vencidos y demostraron esa creencia hasta el último minuto. Ya viste cómo salieron del vestuario. No se dan por vencidos y esa es una cualidad enorme", agregó.

El excrack de los Países Bajos afirmó tajantemente que no vio al City de Pep con un hambre gloria de cara a su pase a la final de Champions.

"Y así como vi a un Madrid que luchó, no vi un City que realmente quisiera ir a la final. Nadie estaba parado allí en Manchester. Que Kevin De Bruyne fuera sustituido dice bastante, ¿no? No vi a nadie que tuviera muchas ganas de llegar a la final. Mahrez tampoco, porque su remate a puerta fue el único balón que pegó bien. Estaban demasiado ansiosos”, culminó.

Pep Guardiola. | Fuente: AFP





