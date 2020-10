Karim Benzema y Vinicius. | Fuente: AFP

Las cámaras de la televisión francesa 'Telefoot' registraron anoche críticas del delantero francés Karim Benzema a uno de sus compañeros, poco antes de saltar al campo tras el descanso del duelo de Champions League que enfrentó al Real Madrid contra el Borussia de Mönchengladbach.



"Juega fatal. Hermano, no se la pases a él. Juega en nuestra contra", le dice Benzema, en francés, a su compatriota Ferland Mendy.



Aunque no se identifica a quien se refiere, los medios franceses apuntan a que es el brasileño Vinicius Junior, que se encontraba a escasos metros de ellos cuando se produjo la conversación.



La misma dura más, pero ya no puede escucharse lo que dice el atacante francés a Mendy, en presencia también del portero belga Thibaut Courtois.



Benzema anotó el primer gol ante el cuadro alemán y luego llegó el empate final del brasileño Casemiro que mantiene vivo al Real Madrid en la Champions luego de perder en casa ante el Schakhtar Donetsk.