Kylian Mbappé en la mira de Madrid. | Fuente: AFP - Composición

Mientras los hinchas de Real Madrid piden al presidente Florentino Pérez que fiche a Kylian Mbappé, el París Saint Germain le puso precio al fichaje al crack de 22 años. Según 'Le Parisien', el cuadro parisino ha tazado al campeón mundial en 200 millones de euros.

PSG se ha visto obligado a poner precio a Mbappé debido que su contrato culmina el 30 de junio del 2022. Entonces la posible salida del joven atacante se concretaría pero solo con esta cifra millonaria, que pocos clubes de Europa podría poder pagar.

Kylian Mbappé tuvo una brillante actuación en la victoria de PSG por 4-1 a Barcelona. Con un triplete minimizó a Lionel Messi en la mismísima cancha del Camp Nou en duelo por la ida de los octavos de final de la Champions League.

Hay que indicar, que en Real Madrid no se han pronunciado últimamente sobre Mbappé, aunque el propio jugador afirmó en 2020 que el entrenador merengue Zinedine Zidane "es mi modelo, ha hecho historia".

Al respecto, 'LÉquipe' y otros medios franceses han empezado una campaña para que Mbappé siga en el PSG. "No los abandones", tituló en su nota el rotativo.





No se confía de Barcelona

"Es magnífico pero no hemos ganado nada": el delantero estrella del PSG Kylian Mbappé, autor de un triplete, trató de calmar los ánimos tras golear 4-1 al Barcelona en la ida de octavos de final de la Champions.

"Estamos muy contentos. Es un partido muy importante para nosotros. Queríamos venir aquí y ganar. Es lo que hemos hecho de la mejor manera", dijo a la televisión RMC Sport.

"Siempre he querido dar lo mejor de mí con el PSG, es una camiseta que quiero. No siempre lo he logrado, seguramente todavía tendré partidos malos, pero nunca me voy a esconder. Hoy todo mi trabajo ha dado su fruto", añadió.

NUESTROS PODCAST

Estudios en Sudáfrica probaron que la vacuna contra la Covid-19 de Novavax no es eficaz contra la variante del virus descubierto en dicho país. ¿Todas las vacunas desarrolladas han presentado los mismos resultados?

Newsletter "Fútbol como Cancha"



No te pierdas de ningún detalle del acontecer deportivo nacional e internacional. Suscríbete al newsletter de “FÚTBOL COMO CANCHA”, en el que encontrarás los partidos, los datos y las pepas que debes tener en cuenta los fines de semana.