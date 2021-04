Asensio sobre críticas: "Muchas cosas me han ofendido" | Fuente: AFP

Este martes Real Madrid venció por 3-1 a Liverpool en el estadio Alfredo Di Stéfano por los cuartos de final de la Champions League con doblete de Vinicius Jr y un gol de Marco Asensio.

Por su parte, el extremo español conversó con la prensa tras el partido: "La verdad es que estoy muy contento por el gol y sobretodo por la victoria. Sabíamos que teníamos que sacar un buen resultado, pero no está cerrado. Queda la vuelta”, indicó Asensio.

En tanto al conjunto inglés, agregó: "“La verdad es que han salido muy fuertes la segunda parte y hemos encajado ese gol. Ha habido un momento de titubeo, pero sabíamos que haciendo lo mismo que en la primera le íbamos a dar la vuelta y al final hemos sido justos vencedores”.

Sobre las críticas de las que ha sido víctima por parte de la afición 'merengue', sostuvo: “Muchas cosas me han ofendido, pero me las quedo para mí. Sabía que con tiempo sabía a llegar, siempre he confiado en este momento y lo más importante es que llega en un momento clave”.

Asimismo, también habló de la posibilidad de haber convertido durante el partido: "Lo que importa es que haya entrado y estoy muy contento también por mi y por esta racha de goles. También por todos los que me apoyan en general. Tengo a gente a mi lado que me ayuda muchísimo, también va por ellos. Sobretodo por el equipo. Hemos de aportar todo tando si jugamos como si no si queremos dar titulos”.

