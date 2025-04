Jude Bellingham cree en la hazaña ante Arsenal: "La palabra que más se repite en el vestuario es remontada"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Jude Bellingham, volante de Real Madrid, aseguró que, tras la dura derrota por 3-0 en Londres ante Arsenal, el equipo empezó a creer en una remontada y reconoció que es la palabra más repetida en los últimos días en el vestuario.

"Remontada es la palabra más repetida en el vestuario. He visto un millón de videos que nos motivan mucho. Es una noche hecha a la medida del Real Madrid", aseguró Bellingham en la rueda de prensa previa al encuentro de vuelta por los cuartos de final de la Champions League.



"Emilio (Butragueño) nos ha hablado alguna vez de un partido ante el Anderlecht, un 6-1. He visto videos en TikTok, la fuente donde bebo estos días. He visto las más recientes, las más añejas, queremos ser parte de esto y añadir historia al club. No hay nada que no hayamos hecho en la Champions y mañana es una oportunidad muy importante para marcar el futuro", valoró.



Jude Bellingham: el apoyo de los hinchas para una proeza histórica

Por otro lado, el inglés aseguró que los futbolistas valoran a la afición del Bernabéu como "el jugador número doce" y sienten "su energía" en momentos especiales como las remontadas. Prometió dar todo lo que tiene, tanto él como sus compañeros, en el terreno de juego en la búsqueda de un triunfo por más de tres tantos de diferencia.



"Nos hace confiar las historias del club, los seguidores que lo darán todo en una noche mágica de Champions en el Bernabéu. Jugamos mal en Londres y sabemos que podemos hacer las cosas mucho mejor. Seguimos teniendo opciones, hay que aumentar el nivel de atención y confianza", analizó.



Convencido del cambio de imagen que dará el Real Madrid, ve al equipo preparado para lograr una proeza. "No puedes entrar en un partido como este sin estar al cien por cien. No hay nada más para nosotros. Nuestra única motivación es la remontada. Estamos listos y preparados para que llegue el momento".



"Estaremos mucho mejor de lo que vimos en el primer partido. Tenemos que tener un mayor compromiso, entender lo que requiere el partido, más limpieza en las transiciones. No hay un solo aspecto a mejorar. No dimos lo mejor de nosotros y sabemos que podemos hacer las cosas mucho mejor. Es lo que queremos enseñar mañana. De las derrotas se aprende y tenemos que demostrarlo", agregó.