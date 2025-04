Franco Navarro arremetió contra arbitraje tras la victoria sobre Deportivo Garcilaso: "Lo de Joel Alarcón fue muy malo"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

No se guardó nada. Franco Navarro, gerente deportivo de Alianza Lima, arremetió contra el arbitraje en el partido entre el cuadro íntimo y Deportivo Garcilaso por la fecha 8 del Torneo Apertura 2025.

En conversación con L1 Max, aseguró que Joel Alarcón es un árbitro con experiencia y que no puede tener tantos errores. Indicó que permitió la agresividad y la mala intención, que hasta el juez de línea tuvo que pedir disculpas al final de cotejo.

"No se puede permitir arbitrajes como de esta noche. (Joel) Alarcón tiene demasiada experiencia, lo conocemos muy bien, pero no se puede equivocar de la forma en que se equivoca. Permitir la agresividad, con mala intensión y no cobrar una falta tan alevosa y tan evidente que el línea termina pidiendo disculpas", indicó en un primer momento.

"Alarcón no puede permitir tanta agresividad y no cobrar faltas. Yo creo que es momento.... Alianza no necesita que le regalen absolutamente nada, pero sí estaremos atentos a algunas decisiones de los árbitros. Ganamos, no tendría que decir nada y estar tranquilo, pero lo de Alarcón fue realmente muy malo", complementó.

Franco Navarro arremetió contra Joel Alarcón | Fuente: X

Únete al Club FCC y gana premios cada semana ¡ÚNETE AL CLUB FCC AHORA! y gana premios cada semana.

¡LLÉVATE 01 IPHONE 16! GANA CAMISETAS OFICIALES, TOURS A ESTADIOS y mucho más. QUIERO UNIRME AL CLUB

Guillermo Enrique, el gran afectado del juego fuerte en Cusco

La crítica de Franco Navarro se basa en las múltiples patadas que recibieron los jugadores de Alianza Lima. Pero, sobre todo, Guillermo Enrique, quien tuvo que ser cambiado apenas a los 8 minutos de empezado el cotejo.

De hecho, durante el partido se venía contando que el argentino lloraba de dolor y que se le había colocado una bota en la pierna lesionada. Además, se informó que se le harían exámenes en Lima para conocer la gravedad de su lesión, noticia confirmada por el propio Navarro.

"Va directamente a Lima, para una clínica, para sacarle las placas y resonancia. Roguemos y rezaremos para que no sea ninguna fractura o algo que le permita no jugar", dijo Franco Navarro.