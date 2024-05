"Acabar en lo más alto": el gran objetivo de Antonio Rüdiger con Real Madrid previo a duelo ante Borussia Dortmund

Real Madrid cuenta las horas para pisar el Estadio Wembley de Londres, que albergará el 1 de junio el duelo contra Borussia Dortmund por la final de la Champions League. Uno de los jugadores más enfocados para este compromiso resulta ser Antonio Rüdiger.

El defensa alemán de 31 años aseguró que plasmó una buena campaña y que el gran objetivo es “acabar en lo más alto” con el doblete de títulos, si vencen en la final a Dortmund.

“Estoy muy feliz. Demuestra que hemos hecho una gran temporada y también a nivel personal demuestra que los aficionados me aceptan y me valoran. Eso es importante. Me siento bien y con confianza en el equipo. Hemos hecho una gran temporada y queremos acabar en lo más alto", dijo Rüdiger, que fue elegido como mejor futbolista del pasado mes.

Además, Rüdiger eligió el penal que convirtió en la tanda del partido de vuelta de cuartos de final de Champions contra el Manchester City como su momento favorito del mes.



"Si pudiera escoger un momento del mes de abril sería el penalti contra el City porque nadie esperaba que yo lanzara el último. El entrenador creyó en mí y estoy feliz de ayudar al equipo. Es mi trabajo y siempre estoy deseando hacerlo”, señaló Rüdiger, que apunta ser titular junto a Nacho en la zona central de la defensa del equipo dirigido por el italiano Carlo Ancelotti.

¿Cuándo juega Real Madrid vs Borussia Dortmund?

El partido por la final de la Champions League, Real Madrid x vs Borussia Dortmund, se llevará a cabo el sábado 1 de junio en el Estadio de Wembley (Londres).

¿A qué hora juega Real Madrid vs Borussia Dortmund?

El partido entre Real Madrid vs Borussia Dortmund se jugará a las 2:00 p.m. hora peruana. Los horarios en otras partes del mundo son los siguientes:

Perú: 2:00 p.m.

Colombia: 2:00 p.m.

Ecuador: 2:00 p.m.

Bolivia: 3:00 p.m.

Argentina: 4:00 p.m

Chile: 3:00 p.m.

Uruguay: 4:00 p.m.

Paraguay: 3:00 p.m.

Brasil: 4:00 p.m.

Estados Unidos (Miami): 3:00 p.m.

Estados Unidos (Los Angeles): 12:00 p.m.

España: 9:00 p.m.