¡Oficial! Carlo Ancelotti confirma baja de jugador clave de Real Madrid para la final de Champions League

El volante francés Aurélien Tchoauméni no llega a tiempo para jugar el 1 de junio la final de la Champions League, en Wembley ante el Borussia Dortmund, y es la segunda baja confirmada del Real Madrid, por el propio Carlo Ancelotti, ya centrado en recuperarse para la disputa de la Eurocopa 2024.



Lesionado desde el 8 de mayo, en el partido de vuelta de semifinales de la Champions ante el Bayern Munich en el estadio Santiago Bernabéu, la lesión de estrés que sufre en el pie izquierdo impedirá a Tchouaméni disputar la final de la Liga de Campeones.



Pese a que había esperanzas en el cuerpo técnico de que el jugador francés se recuperase a tiempo para la final de Champions pasadas dos semanas de tratamiento los pasos dados han sido pequeños y no hay opciones de que Tchouaméni dispute la final dentro de ocho días.



"Está haciendo trabajo individual, no llega para la final, está descartado", confirmó en rueda de prensa Carlo Ancelotti. "Pienso que puede recuperarse para la Eurocopa", añadió marcando la posible fecha de vuelta de Tchouaméni que se perderá los cinco últimos partidos del curso del Real Madrid tras ser, junto al uruguayo Fede Valverde y el alemán Antonio Rüdiger, el que más minutos había disputado.

Real Madrid pierde un hombre clave. | Fuente: AFP | Fotógrafo: ENRIC FONTCUBERTA

RPP en YouTube La voz de todo el Perú. ¡Suscríbete gratis

¿Cuándo juega Real Madrid vs Borussia Dortmund?

El partido por la final de la Champions League, Real Madrid x vs Borussia Dortmund, se llevará a cabo el sábado 1 de junio en el Estadio de Wembley (Londres).

¿A qué hora juega Real Madrid vs Borussia Dortmund?

El partido entre Real Madrid vs Borussia Dortmund se jugará a las 2:00 p.m. hora peruana. Los horarios en otras partes del mundo son los siguientes:

Perú: 2:00 p.m.

Colombia: 2:00 p.m.

Ecuador: 2:00 p.m.

Bolivia: 3:00 p.m.

Argentina: 4:00 p.m

Chile: 3:00 p.m.

Uruguay: 4:00 p.m.

Paraguay: 3:00 p.m.

Brasil: 4:00 p.m.

Estados Unidos (Miami): 3:00 p.m.

Estados Unidos (Los Angeles): 12:00 p.m.

España: 9:00 p.m.