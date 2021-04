Antonio Rudiger (2) es duda ante Real Madrid. | Fuente: AFP | Fotógrafo: JAVIER SORIANO

El alemán Thomas Tuchel, entrenador del Chelsea, anunció en rueda de prensa que ha habido un contratiempo en la recuperación del croata Mateo Kovacic y que el alemán Antonio Rudiger no estará disponible el fin de semana, poniendo en duda la presencia de ambos contra el Real Madrid en la vuelta de las semifinales de la Champions League.



El croata, titular indiscutible en el centro del campo del Chelsea, no pudo jugar la ida contra el Real Madrid, que terminó 1-1 en Valdebebas, por un problema muscular del que ha recaído.



"Desafortunadamente, sigue lesionado", dijo Tuchel en rueda de prensa. Entrenó con nosotros, pero no se ve cómodo del todo. Sintió algo al final del entreno, así que no va a estar disponible contra el Fulham".



"Antes del entrenamiento de hoy pensábamos que tenía una gran oportunidad de estar contra el Madrid, incluso contra el Fulham, ahora no quiero ser demasiado negativo. Ya veremos cómo se encuentran mañana", añadió el técnico alemán.



Mateo Kovacic con Chelsea. | Fuente: AFP

El que tampoco está al 100 % es Antonio Rudiger. El central alemán se marchó con molestias del partido contra el Real Madrid y no jugará, por precaución, este sábado contra los londinenses.



"Confío bastante en que llegue al miércoles", apuntó Tuchel. "N'Golo (Kante) se encuentra muy bien y Jorginho también. Son dos tíos superprofesionales y saben que echamos mucho de menos a Kovacic. Estoy seguro que los dos van a dar un paso al frente para estar lo mejor posible".



Real Madrid visitará a Chelsea el miércoles 5 de mayo en Stamford Bridge. La ida quedó igualado 1 a 1 con tantos de Christian Pulisic y Karim Benzema.

An important message from the boss. — Chelsea FC (@ChelseaFC) April 30, 2021





