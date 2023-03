Liverpool cayó ante el Madrid y fue eliminado de la Champions League. | Fuente: AFP | Fotógrafo: JAVIER SORIANO

Aplausos. Real Madrid devolvió el gesto que tuvo Liverpool en el partido de ida de los octavos de final de la Champions League.

Y es que hace un par de semanas, en Liverpool depositaron un ramo de flores en el fondo donde estaban aficionados del Real Madrid como homenaje al fallecido Amancio Amaro. La conclusión del partido en el Santiago Bernabéu, este miércoles, hizo que suene por megafonía el tema 'Youll never walk alone'.

La afición del Real Madrid coreó el estribillo del himno de los 'reds', mientras los jugadores de la 'Casa Blanca' se retiraban tras un nuevo triunfo, esta vez por 1-0 con gol de Karim Benzema.

Hermandad entre Real Madrid y el Liverpool

Así sonó el cántico del Liverpool en el Bernabéu. | Fuente: @realfrance_fr

El resultado hizo que los merengues sellen su pase a cuartos de final, en tanto que los jugadores del club inglés agradecían con aplausos al reducido sector de la grada en lo más alto del fondo norte, que les apoyó en el partido tras el 2-5 en contra de la ida.

Los 2.000 seguidores de la tienda de Anfield, que no protagonizaron ningún incidente las horas antes del partido y dejaron imágenes de cariño con aficionados madridistas en las inmediaciones del Santiago Bernabéu, agradecieron el gesto del Madrid y con las bufandas extendidas corearon el 'You'll never walk alone'.

Por otra parte, el entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, habló tras la victoria que les permite soñar con el bicampeonato en la Champions League.

"A nivel de equipo tenemos mucha más confianza por lo que pasó el año pasado, se ha visto en esta eliminatoria ante un equipo fuerte. Lo hemos hecho muy bien los dos partidos", sostuvo.

El análisis del DT del Real Madrid

Asimismo, 'Carletto' agregó que "tenemos que jugar cuartos ante equipos sorprendentes porque hay muchos italianos que nadie esperaba en cuartos. Como siempre la 'Champions' es muy complicada, hay que luchar hasta el final".



Feliz por la imagen de su equipo, que nunca se dejó llevar ni especuló pese a tener tres goles de ventaja de Anfield, no optó por ningún rival para cuartos, pero resaltó el mérito de su país, Italia, al meter a Napoli, AC Milan e Inter.

