Liverpool perdió 3-1 en la ida de cuartos ante el Real Madrid | Fuente: AFP | Fotógrafo: GABRIEL BOUYS

La tarea es complicada pero en Liverpool no bajan los brazos, por lo que Andrew Robertson afirmó que para eliminar al Real Madrid, en la vuelta de los cuartos de final de la Champions League, necesitan "el partido perfecto", "como en el pasado", en referencia a la remontada que lograron hace tres años ante el Barcelona.

"Seguimos en la competición. Quizás muchos no nos den posibilidades, pero creo que tenemos una oportunidad. Tendremos que presionar a un equipo con mucha experiencia, si lo conseguimos... Veremos dónde acabamos. Necesitamos el partido perfecto, como en el pasado", dijo el escocés en rueda de prensa.

Sobre la atmósfera de Anfield Road, que no será tal al no haber público en las gradas, Andrew Robertson explicó que un encuentro como el que jugaron ante el Barcelona en 2018, remontando un 3-0 adverso, no sería posible sin los aficionados.

"Esas 50 mil personas te dan el extra. Esta vez tendremos que crearlo nosotros mismos", añadió.

El defensa del Liverpool también recordó el partido de ida, donde el Real Madrid se llevó un 3-1 para la vuelta y los deja con el contexto a favor de cara a clasificar a semifinales de la Champions League.

"Fue una gran decepción. La actuación no estuvo al nivel que debería. Les dimos tres goles fáciles que deberíamos haber evitado. Pero tenemos una oportunidad, seguimos en la competición. Mucha gente dirá que estamos fuera, que no tenemos opción, pero solo podemos ser positivos y jugar de manera que les creemos peligro", apuntó.





