Vinicius Junior disputa la pelota en Mohamed Salah durante el partido de ida de cuartos de final de la Champions League | Fuente: AFP | Fotógrafo: GABRIEL BOUYS

Real Madrid vs Liverpool chocan este miercoles, 13 de abril, en partido de vuelta por la Champions League. El duelo que se jugará en Alfield está programado a las 2:00 p.m. (hora peruana). La transmisión de TV estará a cargo de ESPN. El minuto a minuto lo tendrás en RPP.pe.

Real Madrid deberá superar el duro examen de Anfield para acceder tres años después a las semifinales de la Champions League, un reto que encara con dos goles de ventaja tras el 3-1 de la ida pero al límite en su físico y plagado de bajas importantes que provocan que Zinedine Zidane presente una defensa de circunstancias.



La ilusión madridista de dar un paso firme hacia la decimocuarta Copa de Europa, con un rival del perfil del Chelsea en el horizonte de semifinales y una final soñada, pasa por el mítico Anfield. Con un factor a favor, la ausencia de un público que empuja en volandas a la épica al Liverpool, pero varios en contra de Zidane.



El gran especialista de la 'Champions', que solo perdió una eliminatoria y fue el único que conquistó tres ediciones consecutivas, advirtió de que el físico de sus jugadores ha llegado al límite y que las bajas, que alcanzan las 50 este curso, atacan al Real Madrid en un momento decisivo en el que se deciden los títulos grandes.



Real Madrid vs Liverpool: horarios en el mundo



País Hora México 2:00 p.m. Perú 2:00 p.m. Colombia 2:00 p.m. Ecuador 2:00 p.m. Argentina 4:00 p.m. Chile 4:00 p.m. Uruguay 4:00 p.m. Brasil 4:00 p.m. Costa Rica 1:00 p.m. España 9:00 p.m.

Así llega Liverpool



Liverpool se encomienda al milagro por tercer año consecutivo. Le funcionó hace tres contra el Barcelona, en una de las mayores remontadas que se recuerdan en la orilla roja del Mersey. Los hombres de Klopp le dieron la vuelta a un 3-0 ante un Anfield enfervorecido. Misma estrategia buscaron el año pasado, cuando tenían que voltear un 1-0 contra el Atlético de Madrid. Y estuvieron a punto de conseguirlo.



Los ingleses volcaron todo su ser en la meta de un Jan Oblak que lo sacó casi todo y aunque el Liverpool forzó la prórroga y llegó a disfrutar de unos minutos de ventaja en esta, los goles de Marcos Llorente y Álvaro Morata echaron por tierra a la última gran afición antes de la pandemia.



Este año no habrá ni un solo alma en Anfield que pueda dejarse la garganta cantando el 'You'll Never Walk Alone'. Los 'Reds' tendrán que confiar exclusivamente en unos jugadores que están teniendo la peor temporada posible.



Liverpool vs Real Madrid: alineaciones posible

Liverpool: Alisson; ; Alexander-Arnold, Kabak, Phillips, Robertson; Thiago, Wijnaldum, Fabinho; Salah, Mané y Firmino.



Real Madrid: Courtois; Mendy, Militao, Nacho, Marcelo; Casemiro, Kroos, Modric, Valverde; Vinicius y Benzema.