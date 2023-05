Real Madrid se motiva para ganar en el Etihad: "Estamos cerca de algo histórico", dijo Luka Modric

Se tiene fe. Luka Modric, volante del Real Madrid, aseguró en vísperas de la vuelta de semifinales de Champions League ante Manchester City que cuando mira a sus compañeros en esta clase de partidos ve "confianza y tranquilidad", y que su equipo se siente "cómodo" en los encuentros más importantes.

"Tenemos sensaciones son muy buenas, tenemos muchas ganas de que empiece el partido. Hay que disfrutarlo y vivir al máximo estos momentos. Lo que estamos haciendo jugando semis y finales es algo grande y hay que disfrutarlo", dijo el mediocampista del Real Madrid en rueda de prensa.

Además, el crack del Real Madrid remarcó que "todos estos títulos que hemos ganado, eso dice mucho, pero también habla de nuestro esfuerzo, de comportamiento. Está claro que no puedes ganar siempre, pero lo que hacemos y nuestro comportamiento en situaciones cuando no ganas también es muy importante".

El City, rival del Real Madrid camino a la final

La tienda merengue llega al Etihad, en su decimoprimera semifinal de los últimos trece años, con el 1-1 de la ida.

"Hemos jugado muchas veces este tipo de partidos, finales, semifinales. Lo que veo en mis compañeros y en mi entrenador es confianza y tranquilidad, plena fe en nosotros, en nuestro carácter, nuestras cualidades", aseguró el croata, que, si gana otra Liga de Campeones, igualaría, igual que su compañeros Toni Kroos, Dani Carvajal o Nacho Fernández, a Paco Gento con seis Copas de Europa.

Luka Modric se lesionó hace unas semanas, lo que puso en peligro su participación en la final de la Copa del Rey y en estas semifinales de Champions League, pero una recuperación contra reloj le ha devuelto a la causa.

"Cuando me lesioné quería hacer todo lo posible para jugar estos partidos, Copa y semifinales. Todavía me acuerdo de 2015 cuando me lesioné antes de los partidos de Atlético y Juve, y no quería perderme esto. Por eso he hecho algo diferente, por los consejos de unos amigos, y ha salido bien".

Por último, el 'Pony' explicó que "he vuelto antes de lo que pensaba y estoy muy contento. Me siento bien y no tengo ninguna molestia".

(Con información de EFE)

