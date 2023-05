Hernán Barcos sobre offside: "No lo vi, para mí Alianza Lima ganó 2-1 y se acabó"

El último lunes, Alianza Lima venció por 2-1 a Deportivo Municipal por la fecha 2 postergada de la Liga 1 y, por su parte, Hernán Barcos, delantero del conjunto 'blanquiazul', se refirió a este triunfo que los mantiene como únicos líderes del Torneo Apertura y a la jugada polémica de offside en el segundo gol de Carlos Zambrano.

"Lo importante es trabajar, ganar para corregir, es más fácil corregir ganando que perdiendo. Sabemos que tenemos que mejorar mucho, tanto el partido pasado como este, el primer tiempo fue muy flojo al nivel que esperamos. Así que tenemos que mejorar, hay que hacer autocrítica y seguir mejorando porque tenemos otra final el viernes y de ahí el martes más todavía. Tenemos tiempo para trabajar pero no nos podemos creer que estamos 10 puntos", indicó el 'Pirata' Barcos en diálogo con la prensa tras el encuentro.

Asimismo, el delantero fue consultado sobre su pase en offside a Carlos Zambrano: "No lo vi, para mí Alianza ganó 2-1 y se acabó, si fue o no fue (offside) para eso están los árbitros y también se equivocan, a veces a favor y a veces en contra. Uno no está para juzgar y esperemos que entre todos podamos mejorar eso. Cuando me toca en contra, no digo nada contra los árbitros porque nos equivocamos todos, a favor tampoco. A veces se equivocan a favor y a veces en contra, lo importante es el resultado final".

Sobre el partido ante la escuadra 'edil', Barcos sostuvo: "No estábamos bien, nos costó un poco entrar, Municipal jugó muy bien y tiene mucho mérito el trabajo de ellos y nosotros no nos encontrábamos. Después que nos hicieron el gol despertamos un poco y cambiamos un poco la actitud y tratamos de ir para adelante y buscar el partido de cualquier forma y por suerte lo pudimos lograr".

Alianza Lima vs. FBC Melgar:

En tanto al partido de este viernes ante FBC Melgar, Barcos agregó: "Vamos a ir buscar la victoria primero, tratamos de no mirar la tabla e ir partido a partido ganando, que es lo que nos compete, después veremos cómo va la tabla. No nos podemos confiar, tenemos cuatro finales todavía, cuando matemáticamente seamos campeones lo vamos a festejar, no podemos festejar antes ni creer que ya lo ganamos porque cometeríamos un error".

El partido entre Alianza Lima y FBC Melgar está pactado para este viernes 19 de mayo a partir de las 6:30 pm (hora peruana) en el estadio Monumental de la UNSA por la fecha 16 de la Liga 1 Betsson 2023.

