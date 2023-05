Alianza Lima perdió su arco invicto en Matute en el 2023: ¿hace cuánto no le anotaban como local?

Alianza Lima está como líder del Torneo Apertura de la Liga 1 Betsson 2023 con ventaja. Y es que tras ganarle al Municipal le sacó ocho puntos de diferencia a Universitario.

Fue un 2-1 a favor de Alianza Lima en esta oportunidad en condición de local en el Alejandro Villanueva. Sigue como invicto en esta temporada en su casa, pero su valla en Matute ya no se mantiene a cero: los ediles han sido los primeros que le han marcado en esta campaña de la liga peruana.

Es más, Alianza no recibía un gol en el distrito de La Victoria desde el 10 de octubre del año pasado. Precisamente, el Deportivo Municipal fue su rival en aquella fecha de la Liga 1.

Alianza solo piensa en la Liga 1 Betsson

En ese partido fueron anotadores en los locales Arley Rodríguez, Hernán Barcos, Jairo Concha y Pablo Míguez.

Por su parte, en la tienda edil descontó el argentino Alexis Rodríguez, en un conjunto que en ese entonces era dirigido por el director técnico Juan Pajuelo.

En tanto, en Alianza Lima se han pronunciado luego del importante paso que han dado para llevarse el Torneo Apertura de la Liga 1. Bryan Reyna, extremo por la banda izquierda, comentó la dura victoria sobre 'Muni'.

"La victoria vale mucho ante un rival complicado. El equipo jugó muy bien y estamos felices por haber remontado", remarcó el exCantolao.

Además, fue consultado respecto al claro gol en offside en su conjunto. Hernán Barcos estaba adelantado en la remontada íntima.

"No he visto el offside, no lo hemos hablado. Los árbitros se están confundiendo y es tema de ellos, nosotros solo nos dedicamos a jugar", dijo.

