Toni Kroos va a la marca de Casemiro en la última práctica del Real Madrid | Fuente: @RealMadrid

Real Madrid vs Sheriff Tiraspol EN VIVO | El centrocampista alemán Toni Kroos es la gran novedad de la convocatoria de Carlo Ancelotti para el segundo encuentro del Real Madrid en la Champions League, ante el Sheriff Tiraspol, encuentro que se pierden por lesión Dani Carvajal, Marcelo, Ferland Mendy, Dani Ceballos y Gareth Bale.



Desde el pasado 9 de mayo no juega un partido con el Real Madrid Kroos, aquejado de una pubalgia que le ha impedido disponer de minutos esta temporada. Al regresar de las vacaciones de verano y ver que sus molestias de pubis no remitían, paró y completó un tratamiento conservador para evitar el quirófano.



Tras perderse los ocho partidos del Real Madrid este curso, siete jornadas de LaLiga Santander y uno de la Liga de Campeones, el centrocampista alemán ya está en condiciones de regresar a los terrenos de juego.



Ancelotti mantiene las bajas en defensa de Dani Carvajal, Marcelo y Mendy, la de Dani Ceballos en el centro del campo y Gareth Bale en ataque.





La lista de convocados del Real Madrid la integran:





Porteros: Courtois, Lunin y Luis López.



Defensas: Éder Militao, David Alaba, Jesús Vallejo, Nacho Fernández y Miguel Gutiérrez



Centrocampistas: Casemiro, Fede Valverde, Toni Kroos, Luka Modric, Lucas Vázquez, Isco Alarcón, Eduardo Camavinga y Antonio Blanco.



Delantero: Eden Hazard, Karim Benzema, Marco Asensio, Vinicius, Rodrygo, Mariano y Jovic.

Real Madrid vs. Sheriff Tiraspol: horarios en el mundo

Perú: 2:00 p.m.

Ecuador: 2:00 p.m.

Colombia: 2:00 p.m.

México: 2:00 p.m.

Bolivia: 2:00 p.m.

Venezuela: 2:00 p.m.

Chile: 4:00 p.m.

Argentina: 4:00 p.m.

Brasil: 4:00 p.m.

Estados Unidos (Florida): 3:00 p.m.

España: 9:00 p.m.

Francia: 9:00 p.m.

¿Qué canal transmite el partido entre Real Madrid vs Sheriff Tiraspol?

El duelo entre Real Madrid vs Sheriff Tiraspol será transmitido por la cadena ESPN 2. Star+. Movistar Liga de Campeones. Los detalles y el minuto a minuto lo tendrás en la página web de RPP.pe.