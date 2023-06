Rodri, héroe del Manchester City: "Esto es un sueño hecho realidad, competimos como animales"

El mejor de la cancha. El español Rodrigo Hernández, conocido como Rodri y autor del gol que coronó campeón de la Champions League al Manchester City ante Inter, aseguró que jugó "como una mierda", pero que se dijo a sí mismo que tenía que superarlo y así llegó el gol del triunfo.



"Esto es un sueño hecho realidad", dijo Rodri, volante del Manchester City desde julio de 2019 en los micrófonos de BT Sport.

Ademas, Rodri agregó que "todos los merecen, los jugadores, los aficionados que llevan esperando por esto tantos años. Y solo he estado cuatro, pero lo merecemos. El año pasado estuvimos muy cerca, pero cuando llegas siempre a estas rondas, semifinales, final, al final dios te da esta oportunidad".

Suscríbete a nuestro canal RPP Deportes en YouTube y disfruta del contenido deportivo del Perú y el mundo

Golazo de Rodri en la final para Manchester City

El gol de Rodri para el título del Manchester City. | Fuente: ESPN

"Nos hemos enfrentado a un gran equipo, se merecen su crédito, pero mi equipo ha dado todo. He jugado como una mierda, pero me he dicho que tenía que superar la situación y he marcado el gol. Es increíble", añadió el centrocampista.



Por último, añadió que "las finales son así, hay muchos nervios, no esperábamos otra cosa. Para muchos de mis compañeros era su primera final, pero hemos competido como animales. Hemos hecho historia, pero lo bueno es que queremos más. Ahora hay que disfrutar, porque estos momentos no vuelven a pasar".

Hay que tener en cuenta que Rodri fue elegido mejor jugador de la final de la Champions League 2022-23, en la que un gol suyo permitió al Manchester City lograr la primera Copa de Europa de su historia.



Los últimos minutos del partido fueron de suma emoción. El portero André Onana subió a 'rascar' lo que fuera, en un maremágnum de futbolistas donde Gosens cabeceó desde el primer poste y puso en serios aprietos a Ederson Moraes.

No obstante, el arquero brasilero, con pasado en el Benfica, despejó ese balón y también los sueños del Inter de Milán.

(EFE)

NUESTROS PODCAST

Redes sociales podrían ser un peligro para la salud mental de niños y adolescentes

El Dr. Vivek Murthy, director de salud pública de Estados Unidos, pidió una “acción inmediata” por parte de las empresas tecnológicas y los legisladores para proteger la salud mental de los niños y adolescentes en las redes sociales. Pero después de años de acciones medianas e insuficientes tanto por parte de las plataformas de redes sociales como de los formuladores de políticas, los padres y los jóvenes aún soportan la mayor parte de la carga de navegar en el mundo cambiante y a menudo dañino de algoritmos secretos, aplicaciones adictivas y contenido extremo e inapropiado que se encuentra en las plataformas como Instagram, TikTok y Snapchat.