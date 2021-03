El golazo de Sérgio Oliveira para empate del Porto ante Juventus. | Fuente: Difusión

El partido de su vida. Sérgio Oliveira fue titular este martes en que Porto se enfrento a Juventus por la vuelta de octavos de final de la Champions League y el volante portugués le anotó un doblete a la Vecchia Signora y le dio a clasificación a su conjunto.

A los 19' y por medio de un penal, Sérgio Oliveira puso en ventaja al Porto frente a Juventus. El conjunto de Cristiano Ronaldo lo dio vuelta y por ello se forzó el tiempo suplementario tras el 2-1 a favor de los lusos en la ida.

Ya con un hombre menos por la expulsión de Mehdi Taremi, Sérgio Oliveira cogió la pelota en el 115' para cobrar un tiro libre, remató y el balón pasó por debajo de la barrera, dejando sin opción al portero polaco Wojciech Szczesny.

El golazo de Sérgio Oliveira para 2-2 de Porto vs. Juventus

Este fue el tanto de Sérgio Oliveira para empate en Juventus contra Porto. | Fuente: ESPN

No todo quedó allí ya que dos minutos después Adrien Rabiot anotó el 3-2 final para los bianconeros. No obstante, este resultado no le sirvió y quedó eliminado de la Copa de Europa.

Juventus salió ante el Porto con Wojciech Szczesny; Alex Sandro, Merih Demiral, Leonardo Bonucci, Juan Cuadrado; Aaron Ramsey, Adrien Rabiot, Arthur, Federico Chiesa; Cristiano Ronaldo y Álvaro Morata.

Por su parte, la visita alineó a Agustín Marchesín; Wilson Manafá, Chancel Mbemba, Pepe, Zaidu Sanusi; Corona, Sergio Oliveira, Mateus Uribe, Otavio; Moussa Marega y Mehdi Taremi.

