No Messi, no party para la tienda parisina. PSG chocó este miércoles frente al Leipzig en Alemania por la fecha 4 del Grupo A de la Champions League y la tienda parisina, que no tuvo a 'Leo' por lesión, no la pasó bien de inicio.

Y es que tan solo a los 8' del primer tiempo, al PSG de Mauricio Pochettino le anotaron. El volante Christopher Nkunku, con pasado en el club francés, fue el encargado de poner por delante al Leipzig en condición de local en el Red Bull Arena.

André Silva envió un centro por el sector izquierdo y es así que Nkunku se anticipó a la defensa del PSG. Con un tremendo cabezazo, venció la valla que no pudo ser defendida a la perfección por Gianluigi Donnarumma.

En las imágenes se pudo ver que Ángel Di María provocó el tanto local debido a que dio un mal pase a los defensores de su elenco.

Es más, los alemanes pudieron estirar la ventaja minutos después, pero André Silva falló un penal frente a 'Gigio' Donnarumma.

Para este partido, PSG tuvo una oncena conformada por Gianluigi Donnarumma; Achraf Hakimi, Marquinhos, Presnel Kimpembe, Nuno Mendes; Georginio Wijnaldum, Danilo Pereira, Idrissa Gueye; Ángel Di María, Kylian Mbappé y Neymar.

Del otro lado, los teutones tuvieron a Péter Gulacsi; Mohamed Simakan, Willi Orbán, Josko Gvardiol; Nordi Mukele, Konrad Laimer, Tyler Adams, Angeliño, Christopher Nkunku; Emil Forsberg y André Silva.

