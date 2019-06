La banda de rock armó la fiesta en el Wanda Metropolitano. | Fuente: EFE

La banda Imagine Dragons actuó en el show inicial de la final de la Champions League. Los músicos iniciaron la fiesta futbolística antes que se inicie el partido entre el Liverpool y el Tottenham.

En un espectáculo que maravilló por sus colores, telas y fuegos artificiales, la banda de rock encandiló a todos los presentes en el Wanda Metropolitano. Los estadounidenses tocaron 'Radioactive', 'On top of the world' y 'Thunder'.

Imagine Dragons hizo saltar a jugadores y espectadores con sus canciones más representativas en la final del torneo. Dan Reynolds, líder de la banda, no pudo dejar de sentir la música con el sonido de los instrumentos de percusión en todo el recinto.

El Liverpool y el Tottenham se disputan la final de la Champions League. Los 'Reds' van por su segunda final consecutiva y esperan ganar esta temporada.