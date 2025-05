En entrevista en vivo: Thierry Henry sorprende y le pide la camiseta a Lamine Yamal para regalarle a su hijo [VIDEO]

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El mundo fútbol se rinde ante Lamine Yamal, que brilló en el empate ante Barcelona por 3-3 ante Inter de Milán por la ida de la semifinal de la Champions League. El crack de 17 años brindó una entrevista a Thierry Henry que se convirtió en viral.

El campeón del mundo con Francia le lanzó una pregunta a la 'joya' de Barcelona. "¿Por qué es tan fácil para ti?, fue la consulta del ahora comentarista del programa 'CBS Sports Golazo'.

"Intento disfrutar. Ese es el secreto. No pensar en nada. Dar el fútbol que tengo. Intentar que la gente disfrute viendo un partido de fútbol. Aún no he hecho nada. Tengo mucho por hacer, mucho por crear y espero que en la vuelta siga así", fue la respuesta de Yamal.

Pese a su corta edad, Yamal es la gran figura de Barcelona, club donde ya sumó 100 partidos como futbolista profesional.

En otro momento del diálogo, Henry sorprendió con un pedido. "Voy a estar en el Clásico de Liga. ¿Me podrías dar tu camiseta para mi hijo?", comentó el exfutbolista que jugó en Barcelona.

"Hay que hacer un intercambio. Tú me das la tuya y yo te doy la mía", le respondía Lamine, que hoy en día es quizá el mejor futbolista del planeta.

