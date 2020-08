Manchester City vs. Lyon | Fuente: Captura ESPN | Fotógrafo: FRANCK FIFE

Lyon llegó a los cuartos de final de la Champions League luego de diez años y con el formato aplicado para el torneo, donde se resuelve la ronda eliminatoria a partido único, no quieren desaprovechar la oportunidad ante Manchester City. Así, cargó en ataque por el sector derecho con Leo Dubois, que provocó un centro y Kyle Walker apareció oportuno para evitar el peligro. No obstante, el pase al portero Ederson no fue el más cómodo y por poco provoca un gol en su propio arco.

ALINEACIONES:

Manchester City: Ederson Moraes; Kyle Walker, Eric García, Aymeric Laporte, Joao Cancelo; Fernandinho, Kevin De Bruyne, Ilkay Gundogan; Rodri, Gabriel Jesus, Raheem Sterling.



Lyon: Anthony Lopes; Jason Denayer, Marcelo, Fernando Marçal, Leo Dubois, Houssem Aouar; Maxence Caqueret, Bruno Guimarães, Maxwel Cornet; Memphis Depay, Toko Ekambi.