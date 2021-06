Marcelo Martins es el goleador de las Eliminatorias Qatar 2021 | Fuente: AFP | Fotógrafo: ALBERTO VALDES

La Selección de Bolivia, al mando del venezolano César Farías, se prepara desde este jueves en territorio brasileño con miras a su debut en la Copa América ante Paraguay el próximo lunes.



Para el viernes está previsto el primer entrenamiento en cancha , en el estadio Antonio Accioly sin acceso a los medios, agregó la institución.



El grupo que afrontará la Copa América es básicamente el mismo que disputó las dos últimas fechas de las eliminatorias sudamericanas, en las cuales Bolivia ganó en La Paz por 3-1 a Venezuela además del empate en Santiago.



Esta plantilla de 27 jugadores incluye al artillero internacional Marcelo Martins Moreno, el anotador histórico de Bolivia que lidera por ahora la clasificación de goleadores de las clasificatorias sudamericanas.



También están Danny Bejarano, del Lamia FC griego, Jaume Cuéllar, del Spal italiano; los defensores Luis Haquín del Deportes Melipilla chileno y Adrián Jusino del AE Larissas griego, además del centrocampista Boris Céspedes, del Servette Football Club Geneve suizo.



Entre los que militan en clubes locales están el portero Carlos Lampe, el experimentado Juan Carlos 'Conejo' Arce, el zaguero José Sagredo y el centrocampista Henry Vaca, entre otros.



La FBF ha manifestado su respaldo y "conformidad" con la decisión de la Conmebol de llevar la Copa América de Argentina a Brasil, donde en esta jornada se superaron los tres recursos judiciales que intentaban impedir el torneo por la alta incidencia de la covid-19 en el país.

Bolivia en Copa América 2021 | Fuente: AFP | Fotógrafo: ALBERTO VALDES

Los 27 convocados de Bolivia para la Copa América 2021

Arqueros: Carlos Lampe (Always Ready), Ruben Cordano (Bolivar) y Javier Rojas (Bolivar).

Defensores: Jairo Quinteros (Bolivar), Luis Haquín (Melipilla), Adrian Jusino (Larissa), Diego Bejarano (Bolivar), Roberto Fernandez (Bolivar), Jorge Flores (Always Ready), Luis Barbosa (Aurora), Jose Sagredo (The Strongest) y Oscar Ribera (Blooming).

Mediocampistas: Leonel Justiniano (Bolivar), Juan Carlos Arce (Always Ready), Henry Vaca (Oriente Petrolero), Diego Wayar (The Strongest), Moises Villarroel (Jorge Wilstermann), Boris Cespedes (Servette), Erwin Saavadera (Bolivar), Ramiro Vaca (The Strongest), Erwin Sanchez (Blooming) y Danny Bejarano (Pas Lamia).

Delanteros: Marcelo Martins (Cruzeiro), Rodrigo Ramallo (Always Ready), Gilbert Alvarez (Jorge Wilstermann), Jaume Cuellar (S.P.A.L) y Jeyson Chura (The Strongest).

🇧🇴⚽Llegamos con la ilusión más intacta que nunca y con la certeza de que el trabajo nos permitirá llegar a nuestro objetivo💪🏽



👤Te presentamos a los 27 jugadores de @laverde_fbf que disputarán la CONMEBOL #CopaAmérica 2021🏆



#ALaVerdeSiempre ❤️💛💚

Fixture completo de Bolivia en la Copa América 2021

Lunes, 14 de junio

Paraguay vs Bolivia

Hora: 9:00 p.m. (hora local)

Estadio Olímpico, Goiania

Viernes, 18 de junio

Chile vs Bolivia

Hora: 5:00 p.m. (hora local)

Estadio Arena Pantanal, Cuiabá

Jueves, 24 de junio

Bolivia vs Uruguay

Hora: 5:00 p.m. (hora local)

Estadio Arena Pantanal, Cuiabá

Lunes, 28 de junio

Bolivia vs Argentina

Hora: 8:00p.m. (hora local)

Estadio Arena Pantanal, Cuiabá

