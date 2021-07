Tite entrenador de Brasil. | Fuente: AFP

El técnico de la Selección de Brasil, Tite, negó este viernes que la 'Canarinha' sea el favorito para imponerse el sábado en la final de la Copa América con Argentina en Río de Janeiro y prometió que el clásico será un gran espectáculo por la calidad de ambos combinados.



"Tan sólo hay que mirar la historia de las dos selecciones para obtener una respuesta", afirmó el seleccionador brasileño en rueda de prensa al rechazar el supuesto favoritismo brasileño.



Tite recordó que Brasil y Argentina son los dos últimos sudamericanos campeones de un Mundial y que, sin desmerecer a combinados como Uruguay y Colombia, todo el mundo conoce la dimensión que tiene el más famoso clásico sudamericano.



"Además, sabemos de la grandeza de dos iconos del fútbol mundial que estarán en la final. Hablar de Messi y de Neymar es hablar de excelencia, de virtudes técnicas, mentales y físicas, y de una capacidad de creación muy alta. En consecuencia, tendremos un gran espectáculo", dijo.



La final de la Copa América medirá el sábado en el estadio Maracaná a Brasil, anfitrión, campeón vigente y máximo favorito, y a Argentina, que creció en sus últimos partidos guiada por Lionel Messi. Será la primera final entre los históricos rivales sudamericanos desde la de la Copa América Venezuela 2007, vencida por Brasil.



Tite admitió que había advertido que la cancha del Maracaná no estaría en condiciones para una final pero que la revisó esta semana y pudo constatar que está en perfectas condiciones, por lo que corrigió su observación inicial y dijo que el estado de la cancha ayudará a garantizar el gran espectáculo prometido.



El entrenador afirmó que no tiene el conocimiento profundo para decir cuál selección merece más conquistar el título de la Copa América, si Brasil o Argentina, porque no ha acompañado totalmente lo hecho por la selección rival.



"No puedo prejuzgar y decir que Brasil merece más. No puedo hacer esa comparación por falta de conocimiento. Pero serán los 90 minutos de la final los que nos dirán quién lo merece", aseguró.



Igualmente descartó que el largo ayuno de Argentina, que no conquista un título hace 28 años -el último fue el de la Copa América disputada en Ecuador en 1993-, le reste mérito al rival.







