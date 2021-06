Eduardo Vargas y Paolo Guerrero. | Fuente: AFP - EFE

Eduardo Vargas dejó atrás un maleficio de dos años sin convertir con la Selección de Chile en el partido del debut en la Copa América 2021 y este lunes se ha convertido en el jugador en activo más goleador de la historia del torneo, con 14 tantos.

Un disparo esquinado a la portería del uruguayo Fernando Muslera que abrió el marcador para la 'Roja' al minuto 27 en Cuiabá por la tercera fecha del Grupo A, le permitió a 'Turboman' Vargas alcanzar al mítico delantero peruano Paolo Guerrero en el palmarés de los artilleros en activo.

Y ahora se ubica a tres tantos de los goleadores históricos, el brasileño Zizinho y el argentino Norberto 'Tucho' Méndez.

A lo largo de su carrera, Vargas, hoy delantero del Atlético Mineiro, se ha destacado por activar su olfato goleador en la Roja y no tanto en los clubes que ha defendido, como Cobreloa y la Universidad de Chile, Nápoles, Valencia, Queens Park Rangers de Inglaterra, Hoffenheim, Gremio o Tigres de México.

Eduardo Vargas superó sequía goleadora

"Va mucho más en la confianza que me da el técnico. Todos los de la selección me la han dado al máximo y por eso he rendido", explicó el ariete, de 31 años, al portal Bolavip en marzo de 2020.

"Creo también que es por la calidad de los jugadores que forman una selección", agregó.

Su superada sequía en el equipo nacional contrastó con algunos goles importantes en el 'Galo', adonde arribó en noviembre pasado por pedido del argentino Jorge Sampaoli, exentrenador de Chile.

Desde que llegó a Belo Horizonte ha festejado en siete ocasiones, tres veces más que en toda la temporada 2020 en México con Tigres.

Las dos veces que Vargas fue goleador de la Copa América, en 2015 y 2016, la 'Roja' fue campeona.

(Con información de AFP)

Chile vs. Uruguay: así arrancaron



Chile: C. Bravo; E. Mena, G. Maripán, M. Isla; F. Sierralta, A. Vidal, E. Pulgar, G. Medel; E. Vargas, C. Aránguiz y Ben Brereton

Uruguay: F. Muslera; G. González, 'Josema' Giménez, D. Godín, M. Viña; M. Vecino, F. Valverde, De la Cruz, G. Arrascaeta; L. Suárez y Edinson Cavani.





