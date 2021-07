Chile ganó la Copa América en sus ediciones de 2015 y 2016. | Fuente: AFP | Fotógrafo: CARL DE SOUZA

Lo ve positivo. El entrenador de Chile, Martín Lasarte, afirmó que, pese a la derrota de este viernes frente a Brasil por 1-0 que la eliminó de la Copa América 2021, 'La Roja' se va contenta por las mejorías que se lograron en el equipo pensando en las eliminatorias mundialistas.



"La Copa América 2021 tenía esas dos facetas: el torneo en sí mismo, del que nos vamos, e ir preparando un grupo y algunos jugadores para lo que se viene", afirmó Martín Lasarte al dejar claro que su principal objetivo es la clasificación de Chile al Mundial Qatar 2022.



"Estoy muy orgulloso de mis jugadores, de todos. Sé que no vale mucho, pero habrá mucho hincha chileno que me entiende. Lo importante no es tanto la Copa América sino lo que viene después. Esta es una etapa de transición que seguramente nos lleva mejor preparados a las Eliminatorias", agregó Lasarte.



El DT afirmó que nadie en la Confederación Chilena le dijo que el objetivo era llegar a semifinales de la Copa América y que su única meta es clasificar al Mundial.



Agregó que su conjunto se va del campeonato con los problemas que tenía hasta hace un mes superados y tras haber conocido jugadores que pueden reforzar a la selección en las eliminatorias, entre los que citó a Ben Brereton.



Según Lasarte, pese a la eliminación de la Copa América 2021, Chile no regresa a su país triste, sino muy contento.



"El equipo con seguridad va a superar esto. Queda tiempo. Y la Copa América será una historia", dijo.



Lasarte agregó que aprovechó el torneo para cumplir su objetivo que era mezclar jugadores con experiencia con algunos nuevos para dales minutos y oportunidad pensando en el futuro y en las eliminatorias mundialistas. "En eso estamos satisfechos", sostuvo. (EFE)



