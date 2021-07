Neymar Jr. también elogió a la selección peruana por su gran papel en la copa. | Fuente: AFP

El jugador de la selección peruana, Christian Cueva, reveló qué fue lo que conversó con Neymar Jr. tras la derrota de Perú a manos de Brasil por 1 a 0 en las semifinales de la Copa América 2021.

Como se recuerda, los jugadores peruanos se retiraron molestos del encuentro debido al rol del árbitro chileno Roberto Tobar, quien, aseguran los seleccionados, insultó a los jugadores. Neymar Jr., en dicha ocasión, abrazó a Cueva y trató de tranquilizarlo.

De acuerdo con Cueva en su cuenta de Instagram, el astro del PSG le pidió al jugador “que no se manche” reclamando al árbitro.

“Cuando él se me acercó, lo único que me dijo fue ‘Cueva, no te manches, no te perjudiques, que yo voy a salir a decir la verdad. Y más allá del resultado, merecen mucho más respeto, porque creo que la selección peruana es una selección que juega muy bien al fútbol y no está para que nadie la vea por encima del hombro’”, señaló el jugador peruano al periodista César Vivas.

Cueva también agradeció a Carlos Cáceda por tranquilizarlo. “Los jugadores que estamos dentro, estamos con la calentura y todo, pero tenemos los compañeros que están más calmados y nos tratan de tranquilizar. En ese momento estuvo Cáceda y le agradezco mucho, por ayudarme con una situación dura que prefiero no repetir”, señaló.

Quejas contra Roberto Tobar

Neymar Jr. fue crítico de la actuación del árbitro Roberto Tobar y lo definió como “arrogante”.

“Es un árbitro muy arrogante. La forma en la que mira. Es una falta de respeto. Él puede errar o acertar, eso forma parte del juego, pero no puede ser un árbitro de semifinal de Copa América”, afirmó tras su clasificación a la final del certamen.

Los pronunciamientos sobre el rol de Roberto Tobar en la semifinal de Copa América también se dieron por parte de Ricardo Gareca.

“Los árbitros están para darle calma a los jugadores dentro del campo de juego, no para agredirlos, ni para tratarlos mal”, señaló el director técnico en conferencia de prensa.

