Juan Cuadrado | Fuente: AFP

Este martes Colombia se medirá ante Argentina por el pase a la final de la Copa América 2021 y, por su parte, Juan Cuadrado, atacante colombiano, dio sus impresiones sobre lo que significa este importante encuentro.

"Es una final. Argentina es un gran rival, pero estamos listos. Vamos a tratar de mejorar y hacer el mejor partido posible. Tendremos un partido difícil, no nos vamos ahorrar ningún esfuerzo. Es una bendición poder jugar este partido. Ellos tienen no solamente a Messi si no varios buenos jugadores", indicó Cuadrado en conferencia de prensa.

Asimismo, afirmó que el equipo colombiano viene preparado de la mejor forma para afrontar el encuentro: "Tenemos una bonita oportunidad de tener la ambición de disputar una final. Tenemos fe y creemos que podemos. Tenemos grandes jugadores y le vamos a hacer un buen partido a Argentina".

Por otro lado, recordó el empate por 2-2 ante Argentina por Eliminatorias en el mes de junio: "Tenemos una experiencia de lo que pasó en Barranquilla contra Argentina, seguramente ahora será un partido diferente. Aprendemos de cada partido. Vamos a partir de una defensa sólida".

Colombia vs. Argentina:

El encuentro entre ambas selecciones está pactado para este martes 6 de juio a partir de las 8:00 pm (hora peruana) en el Estadio Nacional de Brasilia.

