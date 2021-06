La Copa América 2021 se jugará en Brasil | Fuente: AFP | Fotógrafo: CARL DE SOUZA

El ministro de Salud de Brasil, Marcelo Queiroga, defendió este martes la celebración en el país de la Copa América 2021 afirmando que "no es un evento de grandes proporciones" y que "el riesgo de contraer coronavirus es el mismo con o sin partidos", ya que no habrá público en los estadios.

"Dar o no el aval a la Copa América en Brasil no es una labor del Ministerio de Salud. El presidente me pidió que avalase los protocolos. Avalamos los protocolos de la Confederación Brasileña de Fútbol y de la Conmebol. Los estados que albergan partidos están de acuerdo. Entonces, no veo desde el punto de vista epidemiológico justificación para no realizar este evento", explicó ante la Comisión Parlamentaria de Investigación sobre la designación de Brasil.

Al mismo tiempo, Marcelo Queiroga recordó que a lo largo de este año se han estado celebrando en el país las competiciones nacionales de fútbol, además de la Copa Libertadores, y que en el caso de este torneo habrá unas 650 personas implicadas, "no es un evento de grandes proporciones, no son unos Juegos Olímpicos".

"La práctica de deportes está permitida en Brasil. El riesgo de contraer coronavirus es el mismo con o sin partidos. No estoy diciendo que no haya riesgos, digo que no hay riesgos adicionales. Sin la presencia de público en los estadios no hay riesgo de aglomeraciones", insistió el ministro de Salud de Brasil.





Copa América no exigirá vacunas

La Copa América 2021 se disputará en Brasil desde este domingo 13 de junio y se confirmó que para acudir al torneo no se exigirá a los futbolistas estar vacunados contra la COVID-19.

¡Faltan solo 5 días para el inicio de la CONMEBOL #CopaAmérica! ¿Y tú, estás tan emocionado como Pibe? 🥳🎉​



Só faltam 5 dias para o começo da CONMEBOL Copa América! E você está tão empolgado como o “Pibe”? 🥳🎉​



​#VibraElContinente pic.twitter.com/jD05Z3h5Fi — Copa América (@CopaAmerica) June 8, 2021





NUESTROS PODCASTS

Está comprobado que las personas que tuvieron coronavirus pueden reinfectarse tiempo después. ¿Cuánto dura la inmunidad tras el primer contagio? El Dr. Elmer Huerta nos aclara la duda.