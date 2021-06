Uruguay debutará en la Copa América 2021 ante Argentina | Fuente: AFP

El más ganador del torneo hace su estreno y nada menos que en un ‘Clásico’. Uruguay se estrenará este viernes en la Copa América 2021 chocando con una Argentina que buscará reponerse tras igualar en su primer juego con Chile. Sin duda, uno de los protagonistas del duelo rioplatense será Lionel Messi, quien está en la mira del técnico Óscar Washington Tabárez.

“Vamos a tener en cuenta lo que es Messi como en todos los partidos que hemos jugado anteriormente. Juega tantos partidos, he visto tantos partidos de Messi en Argentina, el Barcelona, y sus actuaciones, más allá de que siempre sorprende con su talento, tiene muchos puntos en común; se puede hacer un perfil. Marca individual no, pobre el que tenga que hacer eso. Algunos equipos lo han intentado alguna vez", dijo en conferencia de prensa el ‘Maestro’.

Un día después del arribo de Uruguay a Brasilia, ya alistan su presentación por la segunda fecha del Grupo A de la Copa América.

"Vamos con ilusión, tenemos claro lo que tenemos que intentar y posteriormente veremos qué es lo que ocurre, vamos a enfrentar a un equipo muy calificado, de buen juego, se acercó muchísimas veces al arco de Chile con suerte dispar", reflexionó Tabárez.

¿La última Copa América del ‘Maestro’ Tabárez?

Uruguay fue campeón de la Copa América por última vez en 2011, siendo su decimoquinto trofeo. Esta sería el último torneo del continente para el ‘Maestro’ (74 años), quien tras el Mundial Qatar 2022 se despediría de ‘La Celeste’.

"No debemos cometer errores porque a veces entramos con exceso de energía; tener confianza, actitud, pero también interiormente tranquilidad de que no es una final, es el inicio de una serie contra un rival calificado que nosotros lo vemos como un clásico. No es un partido cualquiera, los futbolistas lo saben, los uruguayos lo sentimos así", subrayó.

