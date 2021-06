Perú vs. Ecuador jugarán por el grupo B de la Copa América 2021 | Fuente: Selección Peruana

La Selección Peruana logró reponerse de su amargo debut en la Copa América ante Brasil (4-0) y en su segunda presentación, contra Colombia (2-1), pudo encontrar la victoria que los coloca cerca de los cuartos de final del torneo.

A falta de dos fechas por jugarse en el grupo B, el conjunto de Ricardo Gareca necesita un punto para ser uno de los cuatro clasificados de su serie a la siguiente instancia. Frente a Ecuador será su siguiente compromiso y podría dar el paso definitivo a las rondas finales del certamen continental.

La ‘bicolor’ todavía no tiene resuelto por completo el equipo que presentará en Goiania frente a los ‘norteños’, quienes no saben de victorias aún tras caer con Colombia e igualar después ante Venezuela. Cabe apuntar que Ecuador no gana en Copa América a elencos de Conmebol desde que lo hiciera por última vez a la ‘vinotinto’ en 2001.

Gianluca Lapadula, no obstante, se recuperó físicamente y será de la partida en el ataque de Perú, en un cotejo en el que buscará también su primer gol con la ‘bicolor’.

Sergio Peña anotó en el triunfo de Perú ante Colombia | Fuente: Twitter: @CopaAmérica

Fecha y hora del Perú vs. Ecuador

Perú vs. Ecuador se verán la caras el miércoles 23 de junio. La cita futbolística tendrá lugar en el Estadio Pedro Ludovico Teixeira de Goiania, desde las 4:00 p.m. (hora peruana y ecuatoriana).





Canales que transmitirán EN VIVO el Perú vs. Ecuador



El partido EN DIRECTO será transmitido por América TV y DirecTV Sports (610 y 1610). El minuto a minuto del partido lo tendrás en la web de RPP.pe.

En Ecuador, el cotejo se podrá ver también en TC Televisión.

Perú vs. Ecuador: horarios en el mundo

Perú: 4:00 p.m

Ecuador: 4:00 p.m

Colombia: 4:00 p.m

Chile: 5:00 p.m

Bolivia: 5:00 p.m

Paraguay: 5:00 p.m.

Venezuela: 5:00 p.m

Brasil: 6:00 p.m.

Argentina: 6:00 p.m.

Uruguay: 6:00 p.m.

España: 11:00 p.m.

Francia: 11:00 p.m.

Alexander Callens debutó ante Colombia en partidos oficiales con Perú | Fuente: Selección Peruana





NUESTROS PODCASTS

Está comprobado que las personas que tuvieron coronavirus pueden reinfectarse tiempo después. ¿Cuánto dura la inmunidad tras el primer contagio? El Dr. Elmer Huerta nos aclara la duda.