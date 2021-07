Ricardo Gareca evalúa cambios en defensa para el Perú vs. Paraguay | Fuente: EFE | Fotógrafo: Fernando Bizerra

La Selección Peruana enfrentará este viernes a Paraguay buscando su pase a las ‘semis’ de la Copa América 2021. Según el reglamento del torneo, si en los cuartos de final el partido queda igualado en los 90 minutos, se acudirá directamente a definir en la tanda de penales, por lo que ambos elencos tratarán de resolver el cotejo en el tiempo reglamentario.

Para el enfrentamiento en Goiania, Perú no tiene bajas por suspensión, aunque algunos futbolistas por temas de molestias no tienen asegurada su disposición. Así, Ricardo Gareca evalúa los nombres para su once titular y presentaría novedades en el sector defensivo respecto a la zaga central que utilizó ante Venezuela, con Miguel Araujo y Alexander Callens.





Anderson Santamaría, opción de Perú ante Paraguay

Este jueves la Selección Peruana hizo fútbol de cara al partido. Alexander Callens realizó trabajos diferenciados como en los días siguientes al choque con la ‘vinotinto’, donde fue remplazado por lesión. La novedad es que fue exigido con cargas físicas, aunque el comando técnico evitará arriesgarlo.

Luis Abram, habitual titular en las Eliminatorias ingresó por Callens en el juego ante Venezuela, sin embargo, quien practicó en el once fue Anderson Santamaría. El futbolista de Atlas no ha debutado todavía en la Copa América, pero ensayó como zaguero por izquierda a un día del partido con Paraguay. Esto no ofrece certeza alguna, ya que el equipo que probó a un día de jugar con Ecuador y Venezuela no fue el mismo que presentó en los choques oficiales. Anderson Santamaría estuvo en el compromiso ante Argentina por las Eliminatorias en noviembre pasado, aunque aquella se ubicó en el otro sector.

Por otra parte, quien recuperaría su lugar es Christian Ramos tras cumplir su fecha de suspensión por amarillas. Arrancó frente a Brasil, Colombia y Ecuador, por lo que contra la ‘albirroja’ será el zaguero por derecho.

